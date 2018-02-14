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كُتّاب وآراء
عبد النبوي واستقلال النيابة
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - محمود الخميس 15 فبراير 2018 - 00:58
على الله ما تقوله سيكون و الله يعاونك باش تشد كل من تمادى على المال العام او استغل نفوذه للاءغناء الغير المشروع
2 - mohamed الخميس 15 فبراير 2018 - 01:56
يجب وضع حد للتدخلات والتعليمات للقضاة والضرب على ايدي المرتشين، قول وفعل...
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