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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الشقوري يحتفل ببراءته

الشقوري يحتفل ببراءته

الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - marokkii الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:58
الحمد لله على سلامتك ومرحبا في بيت أهلك
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7
2 - عبد الرحمان الخميس 15 فبراير 2018 - 00:01
هنيئا لك بالبراءة يونس ومبروك عليك بالمولود الجديد
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8
3 - Abdi الخميس 15 فبراير 2018 - 00:43
البراءة صفحة بيضاء وولادة جديدة فهنيئا لك ومبروك المولود.
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