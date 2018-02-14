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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طنجاويون وعيد الحبّ

طنجاويون وعيد الحبّ

الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:44

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1 - casaoui الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:35
Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, au nom du père du fils et de saint esprit je vous bénie bande d'ignorants
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