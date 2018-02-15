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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جدل حقوقي في المغرب

جدل حقوقي في المغرب

الخميس 15 فبراير 2018 - 13:16

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1 - لحسن نبيل الخميس 15 فبراير 2018 - 15:41
هناك تراجع في حق التظاهر السلمي سببه خوف السلطة المفرط مما يقع في بلدان عربية
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