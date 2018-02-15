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كُتّاب وآراء
أكروباتيّو جامع الفنا
الخميس 15 فبراير 2018 - 15:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - zaki الخميس 15 فبراير 2018 - 15:34
تبارك الله عليكم ما شاء الله
الله بعاونكم بالتوفيق
الله بعاونكم بالتوفيق
2 - هكاوا الخميس 15 فبراير 2018 - 15:46
اوا هاكا يكون شباب المغرب تبعو حرفت بوكم لا يغلوبكم هانتوما دابا ديرو الحلقة تفوجو على نفوسكم وحتى على الجمهور لي تايشوفكم و فالاخر تاخد مصريف تجيبو نهاركم وتكون ساجيين ما شي بحال هادوك لنهار وماطال وهما يحتجو كلعيالات وينوحو وراه عطا الله مايدار مالصنايع ها النجارة هالحداد هالاسكافي وهادو كلهم يخدموهم دكور واناث لا مالا البنات لمايخدمو لمهم يخدمو بزز منهم راه بكري كانوا يصايبوا الطباج بالحلفة سعدي بولادي كونو ساجيين
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