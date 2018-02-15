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كُتّاب وآراء
رعاية الحيوانات الضالة
الخميس 15 فبراير 2018 - 15:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - sami الخميس 15 فبراير 2018 - 15:32
الحيوانات الضالة هي الناس لي مافيهش لارحمة ولاشفقة اما هاذ الكلاب خاصها غير ليشفق عليها ويرد لها الاعتبار ويفهم علاش خلقها الله
2 - RALEUR الخميس 15 فبراير 2018 - 15:34
عفاكم إلا ما تهلاو لينا في الكلاب الضالة وحتى المشاش باش يتناسلوا مزيان ويكثروا٠ حنا في مرس السلطان تيتكبوا علينا المجاحيم في الليل يباتوا يتعاوڭوا بحال الذياب والمشاش يتغاوتو تحت الطموبيلات، والحمام للي كان في لافونتن هجم علينا حيت شي شماكرية بكرارسهم ولاو يتجمعوا حدا طوارو الزبل ولوحو ليهه الخبز اليابس، وحتى طيرا بڭر ولات تدير إسكال عندنا٠ الحصول أوما فيه ولات عندنا حديقة الحيوان في المدينة٠ سيري أبنتي شوف الناس في الكاريان الى شاطو عليك زولغك، راك بحالك بحال دوك الشمكارا غادا غير تساهمي في تفاقم المشكل٠يجب على الجماعات أن تخصي هذه الحيوانات للتقليل منها ومن أراد كلبا فليسكنه معه في بيت نومه حتى٠
3 - moha o'trente الخميس 15 فبراير 2018 - 15:39
Pourquoi beaucoup de Marocains maltraitent les animaux??On voit des chiens dans nos rues avec des dizaines de blessures ou cicatrices ....une fois je marchais quartier " derb elbaladiya" à casa sur le trottoir,de loin j'avais vu arriver un chien et je n'étais pas fier " j'avais un peu peur " pendant que je réfléchissais si je dois traverser de l'autre côté de la rue fut ma surprise cet animal a eu aussi peur il a traverser avant mon arrivée, juste pour vous dire que les animaux vivent un calvaire, j'encourage pas les gens de prendre des chiens chez eux à cause des 278 microbes et virus mais ne les faites pas souffrir.
5 - Ananit الخميس 15 فبراير 2018 - 16:06
تمسلميت لَيْسَ فَقَطْ الذَّهَابُ إِلَى المَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَلَا صَوْمَ كُلِّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيسُ. تمسلميت لَيْسَ حَجُّ بَيْتِ اللهِ وَلَا عَدَدَ العُمَرِ الَّتِي أَدَّيْتُهَا..
تمسلميت هِيَ أَيْضًا اِبْتِسَامَةٌ, كَلِمَةُ زوينة, رِفْقٌ بِإِنْسَانِ اوحيوان..
تَحِيَّةُ اِحْتِرَامٍ وَتَقْدِيرٌ لِسَلِيمَةَ وَسَلْمَى وَلِجَمِيعِ العُقُولِ المُنْفَتِحَةِ
وَالمُسَاهَمَةُ السَّخِيَّةُ وَالقَيِّمَةُ الَّتِي يُقَدِّمُهَا المُتَطَوِّعُونَ
تمسلميت هِيَ أَيْضًا اِبْتِسَامَةٌ, كَلِمَةُ زوينة, رِفْقٌ بِإِنْسَانِ اوحيوان..
تَحِيَّةُ اِحْتِرَامٍ وَتَقْدِيرٌ لِسَلِيمَةَ وَسَلْمَى وَلِجَمِيعِ العُقُولِ المُنْفَتِحَةِ
وَالمُسَاهَمَةُ السَّخِيَّةُ وَالقَيِّمَةُ الَّتِي يُقَدِّمُهَا المُتَطَوِّعُونَ
6 - عبدالله الخميس 15 فبراير 2018 - 16:09
الله يكثر من امتالك يا اختي ، القلب الحنين وبالاخص على البكم لي ما يقدرش يعبر بمشاكله.
لي عجبني وهو يبقاو بالحياة او نتهلاو فيهم ولكن ولكن ما يبقاوش يولدو راه هاذي هي الانسانية .
الكلاب راهم حتى هما عندهم منافع ديالهم كون كان لي يتهلى فيهم ،
الحاجة الاخرى لمهمة أكثر وهي القطوط ، القطوط في المغرب جد مهمين لان المغرب بلد الازبال وقلة التربية او كون ما كانوش القطوط مون المغرب كله طوبات وفيران او النتيجة ديالهم هو الطاعون والامراض لي ما عندها دواء .
لي عجبني وهو يبقاو بالحياة او نتهلاو فيهم ولكن ولكن ما يبقاوش يولدو راه هاذي هي الانسانية .
الكلاب راهم حتى هما عندهم منافع ديالهم كون كان لي يتهلى فيهم ،
الحاجة الاخرى لمهمة أكثر وهي القطوط ، القطوط في المغرب جد مهمين لان المغرب بلد الازبال وقلة التربية او كون ما كانوش القطوط مون المغرب كله طوبات وفيران او النتيجة ديالهم هو الطاعون والامراض لي ما عندها دواء .
7 - حسن الخميس 15 فبراير 2018 - 16:19
يا ليت كانو المغاربة كلابا ضالة حتى ينعمو ولو جزء قليل من الرأفة والحنان التي تنعم بها تلك الكلاب
8 - الطيب بنكيران الخميس 15 فبراير 2018 - 16:23
الانسة ( السيدة) سيلمة فرحت فرحا كثيرا بوجود نساء مثلك جازاك الله خيرا وشرفا. أبشري يا اختاه فانك من أهل الجنة.
لي رغبة جامحة لمساعدة هاته الجمعية، كيف يمكنني الاتصال بك.
اعانك الله ووفقك لما رعاية الحيوانات. وشكرا مقدما.
لي رغبة جامحة لمساعدة هاته الجمعية، كيف يمكنني الاتصال بك.
اعانك الله ووفقك لما رعاية الحيوانات. وشكرا مقدما.
9 - زائر الخميس 15 فبراير 2018 - 16:27
مبادرة طيبة شكرا جزيلا او كع لحتى حمي الحيوانات من تشرد او البرد
10 - راحلة الخميس 15 فبراير 2018 - 16:36
اه لو نعرف كم ذكي هذا الحيوان ? فهو ينقصه النطق فقط , بل يشم رائحة الخيانة فيكون لك بالمرصاد اذا ا حس بذلك فهو وفي ولا ياديك الا اذا اديته , فهو ليس مثل الانسان الذي انت بالشدق لفمو وهو بالعود لعينيك!
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