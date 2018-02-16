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كُتّاب وآراء
حالة إنسانية مؤثرة
الجمعة 16 فبراير 2018 - 07:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - Omassin الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:07
لا حول ولا قوة الا بالله
قد يصبر المرء للجوع والبرد والفقر، لكن حينما يكون مصابا في جسده وكرامته فهذا شيء لا يطاق.
مصيبتنا في مسؤولينا؛ يستفيدون من ميزانية الدولة بدون حسيب ولا رقيب، ويكيفون القوانين على مقاسهم، وأبناء الشعب الى الجحيم... المسؤول حينما يمرض يهرول الى فرنسا وبلجيكا وامريكا، وابناء الوطن لا تستقبلهم حتى مستشفياتنا العمومية المهرئة.. متى نربط المسؤولية بالمحاسبة الحقة ونترك الشعارات الجوفاء يا مسؤولين..أم ان حظنا ان نتألم في صمت أونركب الموج بحثا عن غد افضل..
قد يصبر المرء للجوع والبرد والفقر، لكن حينما يكون مصابا في جسده وكرامته فهذا شيء لا يطاق.
مصيبتنا في مسؤولينا؛ يستفيدون من ميزانية الدولة بدون حسيب ولا رقيب، ويكيفون القوانين على مقاسهم، وأبناء الشعب الى الجحيم... المسؤول حينما يمرض يهرول الى فرنسا وبلجيكا وامريكا، وابناء الوطن لا تستقبلهم حتى مستشفياتنا العمومية المهرئة.. متى نربط المسؤولية بالمحاسبة الحقة ونترك الشعارات الجوفاء يا مسؤولين..أم ان حظنا ان نتألم في صمت أونركب الموج بحثا عن غد افضل..
2 - مصطفي الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:30
الله يشوف من حالك خويا هدا هو حال المغاربة المقهورين لك الله ميمكنش للمغرب يزيد لقدام ويتطور يلا ما تصلحة أحوال الامة
3 - مواطن غيور الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:55
لاحول ولا قوة إلا بالله صورة معبرة عن البؤس والفقر والمرض والعوز الذى يعيشه الأغلبية من المواطنين من وطنى الحبيب الذى كرهونا فيه المسؤلون الأغبياء قساة القلوب ميزانية الدولة والمال العام يهدر هكذا يصب فى جيوبهم على من تشتكى وإلى من تشتكى سوى على الخالق بأن يعجل بهلاكهم أو تدميرهم أو يشعلها بيناتهم ... آمييين .. هذا هوا جهدنا عليهم قد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادى تحكما عاصبة صماء بكماء قمعية مستبدة ديكتاورية مفسدة طاغية مجردة من كل مبدئ الإنسانية النبيلة ...
4 - المغرب قبل الباراغواي الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:32
ماكملاش اسبوع باش المغرب صيفط مليون دولار للباراغواي كمساعدة
5 - مغربي ولاكن الجمعة 16 فبراير 2018 - 14:15
لاحول ولاقوة الا بالله واش هد المسؤولين من الكبير في السلطة الى صغيرها معارفينش انهم غادي اموتو ويسالون امام الله عن الرعية ؟ وبحال هد الحالة بزاف والبرلمان كيناقش التقاعد ديال البرلمانيين واش كاين اكتر من هد المنكر اكين اعجب من هد الدولة.الي كتسيرها زعماك العدالة والتنمية وامارة المومنين حسبي الله منعم الوكيل
6 - سعيد الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:28
يقول المغرب سوف ينضم كأس العالم هههه والأمراض والجوع وحراك الريف وحراك جرادة وزيد وزيد و عشرون درهم أديان الحقاوي .العثماني جالس على الكروسي واخنوش كيحكم المهم الحمدلله انا أعيش في أوروبا
7 - IBN JAZAIER الجمعة 16 فبراير 2018 - 15:58
ا ينكم يا عياشة هل رؤيتم المغرب الذي تفتخرون به هل رؤيتم بدون زواق الحقيقة تاءلم اني ارى المغرب منقسم الى طبقتين الطبقة العليا وهي الغنية التي تنهب خيرات الطبقة السفلى وهي الفقيرة وحتى المريض لم ينجو منكم وفرضتم عليه تلك ضريبة timbre اكيد سوف ياءتي يوم وتفرضون ضريبة على المتى الفقراء ربي يهدي ما خلق
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