محنة عائلة بسيدي بوبكر

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كُتّاب وآراء
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الجمعة 16 فبراير 2018 - 09:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ABDOULLAHI الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:45
الدولة لي مكتعاونش الفقراء والمعاقين والله ماراهاش الدولة
2 - مصطفي الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:50
و الله اخوتي مضيعو عند رب العالمين
أما في المغرب منضمنش ليكم حتى 0.5%من الحقوق
أما في المغرب منضمنش ليكم حتى 0.5%من الحقوق
3 - كندي مغربي الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:43
في الدول اللتي تحترم نفسها هناك صندوق للمعطلين و اي مواطن بدون مدخول يكفي الدهاب اليه و يعرفون انك لا تعمل عن طريق الكمبيوتر و لا تمتلك اي نقود في البنك فيعطوك مساعدة تكفي لتاكل و تكري و تحلق و لكن يدفعوك الى ايجاد عمل. حثى المثشردون يحصلون على هاد المدخول الشهري
كندي مغربي
كندي مغربي
4 - كيبروتو ميدو الجمعة 16 فبراير 2018 - 13:29
كن وليت بطل عالمي كن عونتهم و لكن لبلاد معطتنيش
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