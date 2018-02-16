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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة عائلة بسيدي بوبكر

محنة عائلة بسيدي بوبكر

الجمعة 16 فبراير 2018 - 09:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ABDOULLAHI الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:45
الدولة لي مكتعاونش الفقراء والمعاقين والله ماراهاش الدولة
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22
2 - مصطفي الجمعة 16 فبراير 2018 - 11:50
و الله اخوتي مضيعو عند رب العالمين
أما في المغرب منضمنش ليكم حتى 0.5%من الحقوق
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13
3 - كندي مغربي الجمعة 16 فبراير 2018 - 12:43
في الدول اللتي تحترم نفسها هناك صندوق للمعطلين و اي مواطن بدون مدخول يكفي الدهاب اليه و يعرفون انك لا تعمل عن طريق الكمبيوتر و لا تمتلك اي نقود في البنك فيعطوك مساعدة تكفي لتاكل و تكري و تحلق و لكن يدفعوك الى ايجاد عمل. حثى المثشردون يحصلون على هاد المدخول الشهري

كندي مغربي
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9
4 - كيبروتو ميدو الجمعة 16 فبراير 2018 - 13:29
كن وليت بطل عالمي كن عونتهم و لكن لبلاد معطتنيش
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5
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