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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العذرية في عقول المغاربة

العذرية في عقول المغاربة

الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:59

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1 - virginity الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:53
عدرية ضروري تكون حتاش منعها تعرف واش سلعة دوريجين ولا شينوا خاصه ولا بد البنات يحافظو عليها حقا المراة عندها شهوة حتا هيا ولكن مافيها باس دير العادة السرية تنفس على روحها المخلوقة وفي نفس الوقت تحافظ على جلدة حتى يقولها فعرسها عداها عداها ههههههه
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-2
2 - أم أيمن السبت 17 فبراير 2018 - 01:02
لو لم تكن للعذرية قيمة عند المرأة لما وضعها أو خلقها الله كغشاء يقي و يحمي رحم المرأة من الزنا حتى تُزَالُ من طرف الزوج بطريقة شرعية و حلال ليلة الدخلة . العذرية أو غشاء البكارة الطبيعي كما خلقه الله هو حصن منيع من الأمراض الشخصية وكذالك حماية للمجتمع من الزنا واللقطاء
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