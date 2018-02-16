24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/02/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:07
|12:46
|15:48
|18:17
|19:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- رُحل يستنفرون السلطات المحلية باشتوكة آيت باها
- هل يرمي استمرار تماسك "الأغلبية" ببنكيران خلف "الإخوان"؟
- "المهندس الصغير" تقرب تلاميذ من معالجة المياه
- فريق مغربي لتسلق الجبال يبلغ أعلى قمة بإفريقيا في خمسة أيام
- عمال وموظفون يشلون مصالح جماعة الدار البيضاء
هل يرمي استمرار تماسك "الأغلبية" ببنكيران خلف "الإخوان"؟ (5.00)
- بوتفليقة يدعو الملك وقادة مغاربيين إلى مراجعة منظومة الاتحاد - (139)
- بنكيران يرد على "زوابع" حكومة العثماني بالاستجمام قرب الرماني - (103)
- خلافات الروخ ومشفى بيضاوي تمزق"الصفحة الأولى" قبل رمضان - (54)
- إسرائيل ترفض "مصادرة حرية" صحافيين مغاربة في زيارة تل أبيب - (51)
- قراء هسبريس يرفضون قرار تعويم الدرهم .. وخبير: الثقة منعدمة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العذرية في عقول المغاربة
الجمعة 16 فبراير 2018 - 22:59
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - virginity الجمعة 16 فبراير 2018 - 23:53
عدرية ضروري تكون حتاش منعها تعرف واش سلعة دوريجين ولا شينوا خاصه ولا بد البنات يحافظو عليها حقا المراة عندها شهوة حتا هيا ولكن مافيها باس دير العادة السرية تنفس على روحها المخلوقة وفي نفس الوقت تحافظ على جلدة حتى يقولها فعرسها عداها عداها ههههههه
2 - أم أيمن السبت 17 فبراير 2018 - 01:02
لو لم تكن للعذرية قيمة عند المرأة لما وضعها أو خلقها الله كغشاء يقي و يحمي رحم المرأة من الزنا حتى تُزَالُ من طرف الزوج بطريقة شرعية و حلال ليلة الدخلة . العذرية أو غشاء البكارة الطبيعي كما خلقه الله هو حصن منيع من الأمراض الشخصية وكذالك حماية للمجتمع من الزنا واللقطاء
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2