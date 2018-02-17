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كُتّاب وآراء
الوسيني ومغاربة إيطاليا
السبت 17 فبراير 2018 - 12:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدو ايطاليا السبت 17 فبراير 2018 - 12:34
تحليل صحيح مع الاسف هادا هو الواقع هنا في ايطاليا وهادا راجع لكتير من النمادج التي تعطي صوره غير ايجابيه بالنسبه للجاليه المقيمه في ايطاليا الا القليل منهم .وهدا راجع لعده اسباب من بينها الاميه التي تطغا علي العديد من المغاربه المقيمين في ايطاليا وعدم الاندماج في المجتمع الايطالي
2 - الاندماج مع الغربة السبت 17 فبراير 2018 - 14:35
اطيح الصومعة وعلقوا الحجام تاولا الحجام واقف حدا العلاقة ويعجبوك الاندماج ونحن شعب متقف ابي ومتشبت بتقافته ومادا قدمتم لهم لكي يندمجوا الا الهم والمشاكل والجهل واحب بلادي ونعرف مصيبتها ومن اوصل العباد لهده المرحلة وهي عدم اندماج وعنصرية النوام .بلدنا كاف وقادر ليعطي العيش الكريم لشعب ليس عليه ان يندمج مع الغربة اوروبا ليست كما كانت وسيزداد الحصار على الهاربين من الفقر وتدكر ان البلاد ليست في حرب واوروبا يتسائلون لمادا نهاجر هل بامكانكم اجابتهم واتركوا الشعب في الغربة فهو غارق في هموم الحياة والاطفال الدين بكترة الاندماج فقدناهم وزائد لمادا شبابنا يبني في اوروبا وبلادنا كسوريا تتساقط المنازل بعد ان تسقط اول قطرة واتمنى ان يندمجوا مع اصحاب قوارب الموت بدل الدين نشفت ارجلهم من هول البحر
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