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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حادث قطار طنجة بعيون شهود

حادث قطار طنجة بعيون شهود

السبت 17 فبراير 2018 - 14:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mouatassim france السبت 17 فبراير 2018 - 15:16
وا أسا فآهُ على مغربي الحبيب.....!!!!!!
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2 - tarek السبت 17 فبراير 2018 - 15:31
Comment on va organiser coupe du monde avec tous ca
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3 - ولد زايو السبت 17 فبراير 2018 - 15:31
بلد الأمن والأمان اللهم كثر حسادنا. البناء والتجهيز العشوائي منبعه الشفوي القادم من المجلس الجماعي مرورا بالمجلس النوابي وكما هو داخل المجلس الحكومي المتناقضي.
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8
4 - marokkii السبت 17 فبراير 2018 - 15:39
أنا شفت في البروبورطاج كاينا قنطرة في طور الانتهاء يعني الناس خدامة المشكل هو مكاينش مراقب في السكة ضروري خصوم يديرو عساس باش.ينظم.السير.مابين.الناس.لكتقطع.السكة والله يرحمهم.ويرحم.جميع موتى المسلمين
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5
5 - انا لله وانا اليه راجعون السبت 17 فبراير 2018 - 15:48
شوفوا الشعب انا لله وانا اليه راجعون ورحمة الله تعالى على شهداء الفقر والتهميش ونهب اصحاب التقاعد وكيف سترى القطار والقنطرة هناك يعني كان من النتظر وكم اكلته السكك الحديدة التي في الدول الاخرى عليها السياج امام المدن وقناطر للمرور فوقها للراجلين وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يضيع الوقت بكترة الجلسات على التقاعد هاهو حال الشعب والعالم يراه مادا قدمتم
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3
6 - خليلوفيتش السبت 17 فبراير 2018 - 15:57
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واش المسؤولين ديال هاد لبلاد كيسمعو و يشاهدو بحال هاد الربورطاجات ولا ما عندهمش معا كل ما هو مغربي؟ واكلين خير المغرب بصح عايشين فالخارج
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