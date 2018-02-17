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كُتّاب وآراء
التقدميون واستشراف المستقبل
السبت 17 فبراير 2018 - 16:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - el bacha khalid السبت 17 فبراير 2018 - 17:30
vous etes étaient dans le gouvirnement pendant une durée de 20 ans et vous a été dans la construction des villes et des maisons mais on n'a pas vu et en plus de tous sela le pps etait avec des parlementaires avec un groupe trop petit...Monsieur benabdellah, il fallaient donner ta dimission tous de souite et laissez la place à la jeune génération sans attandre le soufflet des supérieures ou autres... je ne vas pas partir voter dans le future...
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