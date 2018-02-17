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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التجمعيون يلتزمون بالميدان

التجمعيون يلتزمون بالميدان

السبت 17 فبراير 2018 - 18:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ساخط السبت 17 فبراير 2018 - 19:08
التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز اخنوش يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
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-34
2 - محمد السبت 17 فبراير 2018 - 19:12
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة.
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-40
3 - أكرض أوضاض السبت 17 فبراير 2018 - 19:15
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح، نزوله إلى الميدان باستمرار وبحثه عن حل مشاكل المواطنين هو مبدأ الحزب وليس فقط شعار
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-40
4 - افران الاطلس المتوسط السبت 17 فبراير 2018 - 19:30
اتمنى لكم التوفيق لكن نتبهوا كثيرا لها الكلام ان العهد كان مسؤولا . فسوف ننظر مذا تعملون في القادم من عمل جيد لصالح المواطن المغربي سوف ننظر المستقبل كشاف امامنا والكثير ينتظركم واننا نجعل فيكم التيقة الكاملة ونريد مغربا قويا وناجحا في جميع المجالات
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-32
5 - عبدالرحمان العثماني السبت 17 فبراير 2018 - 19:36
منذ ترأس عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار أصبحنا أمام حزب يشتغل باستمرار ودينامية منقطعة النظير
شكرا هسبريس لتغطيتكم لانشطة الحزب
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-33
6 - amine السبت 17 فبراير 2018 - 19:39
المواطن المغربي يريد أن يتصالح مع السياسية ويود أن يرى مشهدا سياسيا منظما وخاليا من الانتهازيين والشعبويين وتجار الدين. الشعب باغي الأحرار بالعربية تاعرابت
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-29
7 - farid baraka السبت 17 فبراير 2018 - 19:44
فعلا معركتنا الهشاشة والفقر ..... موفقين ان شاء الله
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-27
8 - اومركت السبت 17 فبراير 2018 - 19:48
حزب الحمامة يسير بمنهجية مضبوطة وواضحة ستعطي ثمارها في المستقبل القريب
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-29
9 - هؤلاء التجمعيون... السبت 17 فبراير 2018 - 20:45
كثرة التجمعات للتجمعيين .....أظن أن حمى الانتخابات ورئاسة الحكومة المقبلة هي هاجسهم لا أقل ولا أكثر. اما هموم الشعب سيتخلون عنها عند توليهم المسؤولية.
هذه الأمور ستتضح مستقبلا إن بقي في العمر بقية.
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19
10 - Ighoud Mountain السبت 17 فبراير 2018 - 23:47
the Ahrar party is the future; it will destroy darkness and evilness; it respects women and men dignity; it is time to hold in their hands and reach the stars
I wish all Moroccan know the power of having like party that respect their brain that does not use the religion to steal their bread
God bless them Amen
so proud to be Imazighan
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-2
11 - mohamed rida الأحد 18 فبراير 2018 - 00:13
تحية تقدير و احترام لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الدولة الكبير السيد عزيز أخنوش. أعانكم الله
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-4
12 - الحسني الأحد 18 فبراير 2018 - 00:14
التجمع الوطني للاحرار يستحق ان يتولى تدبير الشان العام في المستقبل لانه دوما يقترحق حلولا صائبة و معقولة لتنمية البلاد 
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-4
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