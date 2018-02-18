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كُتّاب وآراء
رجال أمن وسلامة تلاميذ
الأحد 18 فبراير 2018 - 15:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حمادة الأحد 18 فبراير 2018 - 16:23
فكرة جيدة ولكن واش مخصصة فقط لابناء رجال الأمن نتمنى مثل هذا الانفتاح يكون أيضا لعموم الأطفال وفي كل المدن لان.ذلك.من شأنه خلق تواصل ممتاز بين رجال الأمن والمواطنين وأن يكون هذا الانفتاح في كل القطاعات والله ولي التوفيق
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