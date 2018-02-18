عن معرض الكتاب

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الأحد 18 فبراير 2018 - 22:27

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1 - Manal outride الأحد 18 فبراير 2018 - 23:05
la foire de les livres une bon affaire par ce que beaucauc des livres ont étaient dans les marchandises pour la vente et les achates...Moi et ma soeur étaint achées trois livres : un qui une histoire jolie, un qui une livre qui parle des comptabilités et des gestions du le commerce moandiale et un dans le posie à la francaise.. et nous amonts le livre de Goule Virne : qui s'appellait le tour dans le monde dans 24 houres et qui a était sorti l'année nouveau
les gens sont contents dans la foire et à couté de la foire, avec la mousquée et les sandouitches de kabab et katfa
merci boucoup boucoup
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