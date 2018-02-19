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كُتّاب وآراء
إيكو و"منافسة" إيموراجي
الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عمر الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:26
صراحة الفنان ايكو موهوب وإنسان راق وشخص ذا خلق،مزيد من التألق والإبداع مع تحياتي.
تعليق غير لائق
-26
2 - mchi bila الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:34
فنان بعنى الكلمة نفتخر بك يا عبد الرحمن
تعليق غير لائق
-31
3 - ولد مو الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:37
و للناس فيما يعشقون مذاهب. هذا السيد لا تعجبني عروضه شكلا ومضمونا. والسلام.
4 - محمد الزموري الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:09
بكل صراحة هذا الشخص لا يروقني ولو وقف ساعات فوق الخشبة مع احترامي لشخصه .
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