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كُتّاب وآراء
غضب الثلوج بإقليم خنيفرة
الاثنين 19 فبراير 2018 - 17:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - أفلاطون من خنيفرة الاثنين 19 فبراير 2018 - 18:15
إنه المغرب المنسي أو المغرب غير النافع .... حيث البؤس و التهميش و المأساة في أبهى تجلياتها ..... هناك من لا يعلم بأن المغرب حصل على الإستقلال .... و ما خفي عن العداسة أذهى و أمر
2 - عزيز من أجدير الاثنين 19 فبراير 2018 - 18:19
اعرف جيدا الأشخاص في الفيديو .هم من بين خيرة الشباب الذين انجبتهم منطقة الأطلس المتوسط (خنيفرة) دائما متابعين لهموم ومشاكل سكان المناطق الجبلية ، وبدون مجاملة هؤلاء الشباب وخصوصا الصحفي عزالدين كايز لهم الفضل في طرح معاناة سكان الأطلس على صفحات الجرائد والتيلفزيون على المستوى الوطني والعالمي.وبجرأة عالية تمكنوا من فضح مجموعة التلاعبات وخصوصا المرتبطة بالشأن المحلي .تحية حارة لصحفي هسبريس على هذا الفيديو الجميل الذي وضع الأصبع على مكامن الجرح الذي يعاني منه سكان الجبال والحكرة النسيان التي تمارس عليهم من طرف المسؤولين .نقطة أخرى الموسيقى التصويرية جميلة جدا .
3 - مواطن من كندا الاثنين 19 فبراير 2018 - 18:29
أولا كان الله في عون إخواننا أعيش في كندا واعرف محنة الثلوج مع أن كل مدينة تتكفل بجمع الثلوج وتسهيل الحياة للمواطنين فالإسلام والمجتمع المدني قوي في المحاسبة لاكن امكانيات بلادي والجماعات المحلية ليس لها نفس الامكانيات كما هنا انا لا أدافع عن أحد لاكن سوء التسيير وعدم التكافل لإعانت المناطق المنكوبة من طرف أغنياء المغرب وان كانت بعض المحاولات الفردية الحدود التي لا تغني لهدا التكافل ولا تعول على الدولة فشراء الأغذية والأغطية وبعض العلف لا يكلف الكثير للا غناء ربما تكون زكاة المال.
4 - hamid الاثنين 19 فبراير 2018 - 18:37
عوض التفكير في البنيات التحتية لكافة ربوع الوطن نرسل كابسولة للفضاء لدراسة ثقب الأوزون التي سوف لا نجني منها أي ربح. لأن العدبد من المعاهد سبقتنا في دراسة هذه الظاهرة وهم الآن يبحقون على الحلول. ونحن لم نجد الحلول بعد لترميم طريق تركه المستعمر.
5 - إميلشيل الاثنين 19 فبراير 2018 - 20:32
يا حبابي ويا خوتي الصبر ثم الصبر إن رب الثلج والبرد والامطار معنا...للنظر الى السماء وندعو أما أهل قبة لا الحكومة ولا البرلمان ولا مجلس النوام لن يهتمو الا بدويهم .....لان تلك العربات نازحات الثلوج هي فقط لا فران واموزار وازرو...لقد هلكت ماشياتنا ...ادهبوا حالا الا اقرب الاسواق الاسبوعية...لغنم ولا المعيز قليلة...ماتوا بالبرد والجوع...لخليفة على الله....يا المسؤولين الا بغيتونا كيف راكم باغينا نبقاو فالجبال والبادية ...عاونونا على شهر دسمبر ويناير وفبراير ومارس...يوما ما سنهبطوا جميعا الى المدينة ...تما أش جا ما يطلعنا !!!!
6 - يوسسسسف الاثنين 19 فبراير 2018 - 21:16
الكل يتهافت على اوكايمدن، على افران وعلى .....الاكتظاظ والازدحام ...وينسون هذه المناطق الجميلة .اجدير خنيفرة ،روعة .....وطبيعة عذراء....
7 - ali الاثنين 19 فبراير 2018 - 21:27
من زاوية أخرى...
اولا الله يحسن عون السكان البسطاء لي مافحلهومش مع البرد وقلة ذات اليد....
ثانيا من جهة أخرى الحمد والشكر لله على هذه الثلوج حيت كتضمن مخزون استراتيجي من الماء للبلاد والعباد.....
اولا الله يحسن عون السكان البسطاء لي مافحلهومش مع البرد وقلة ذات اليد....
ثانيا من جهة أخرى الحمد والشكر لله على هذه الثلوج حيت كتضمن مخزون استراتيجي من الماء للبلاد والعباد.....
8 - العدالة الاجتماعية؟؟؟؟ الاثنين 19 فبراير 2018 - 21:46
المتأمل لهذه الصور المؤلمة يطرح التساؤل التالي : أين هي العدالة الاجتماعية التي يتحدث عنها المشاركون في المنتدى الذي نظمته الغرف الثانية ببلادنا؟؟؟؟؟
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