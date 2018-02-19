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كُتّاب وآراء
مع أخت التلميذ المقتول بطنجة
الاثنين 19 فبراير 2018 - 22:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مهاجر الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:54
اولا الله يصبرك و الله يرحمو و من ناحية أخرى ما هذه الغابة الأمازونية و هؤلاء البشر المتوحش المشرمل الشفارة القتالة المغتصبين الى أين وصلت التربية و اين دور الوالدين و الشرطة و القضاء الحق القاسي شوفو يالمغاربة ولادكم يخرجو يمشو للمدرسة يقراو و من بعد المدرسة سواء الى المستشفى سواء الى القبر...سؤال الى جميع المعلقين ما هو الحل للحد من المشرملين
2 - وفيقو اين المجتمع الواعي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:42
كثر الحديث عن الاجرام بكل أنواعه اغتصاب ستينية وقتل شاب أمام المدرسة وكريساج بسيوف اين الأمن .....من يوفر الامن للشعب فأصحاب المال والنفوذ أصبحوا يعيشون في تجمعات بعيد عن الشعب المقهور الغابوي (عيش في غاية)..أصبح العنف فينا طبع نحقق به أهدافنا تخويف الجار كاننا نعيش في حبس حقيقي اين الحقوق الفردية التي معها يأتي الأمن (كأن تطلب حقك من من عنفك بالكلام فما بالك بالجسدي .....سير حتى يبان الدم كلام الشرطة )خصنا توعية للمسؤلين أولا ....رجال الأمن ..والبرلماني .والسياسيين...من يشرعوا لنا الاوهام هذا الكلام سيبقا في هذا المكان الى أن يأتي قوم يفقهون الإنسانية
3 - marokkii الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:55
البارح قاصرة شرملت.قاصرة في القنيطرة اليوم.شاب قاصر قلت قاصر مشاكل العنف للمراهقين ماهو السبب وماهو الحل
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