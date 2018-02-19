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كُتّاب وآراء
العثماني يؤكد انسجام الأغلبية
الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - اومليط عبوش الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:52
لكن لم تصلح الحكومة في المغرب؟ الم تبقى وزارة التربية الوطنية و التعليم الجامعي و التكوين المهني بلا وزارة قصدا مدة غير يسيرة؟ هذا معناه ما مسوقينشي للتعليم و هو قطاع اساسي و جد حساس؟ الم يصبغ شخص في آخر لحضة بصباغة حزبية معينة؟ اليس الامر دليل على فراغ الدكاكين السياسة و خواءها؟ الوزير هو نفسه لا يثق في التعليم الوطني الذي يسيره اذ سبق له ان تظاهر احتجاجا على رفع ارسوم في مدراس البعثة الاجنبية المعلومة اي ان بناته الثلاثة مسجلة في مدارس اجنبية بالمغرب بالقرب من جامعة محمد 5 و من الوزارة؟ اليس العبث بعينه؟ اليست رسالة موجهة الى عموم الناس؟ كيف لي ان اثق باية سياسة تعليمية عمومية ؟ اللهم الا اذا كان ثمة مغربين و وطنين و قوانين مختلفة لا تنطبق على الجميع بالمغرب؟ هذا غيض من فيض..فالى اين نحن سائرون؟ اين هي المشاريع الوطنية؟ ام لا زال معنا المقيم العام؟ اعطونا و لو مشروع واحد محدد غير تفكيك الوظيفة العمومية و صناديق الدعم و القروض من الخارج؟
2 - محب للكرسي الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:57
ااعثماني يحب منصبه ولكي يحافظ عليه، لا يدخل في الصراع مع احد .و من اجل ذالك دوما يقول: (العام زين) ويخرج من باب واسع كما يقال.
3 - غيور على بلادي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:04
الله يكمل بالخير شعب محتاجكم بزاف ديرو ليد فليد انشاء الله بالتوفيق .
4 - أطراز الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:05
إنسجام شكلي ليس إلا, والواقع يقول العكس
هذه أضعف حكومة عرفها المغرب.
هذه أضعف حكومة عرفها المغرب.
5 - الوجدي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 02:06
يا حليلي نساجمو ؟ صافي غادي يهتمو باليتامى و يديرو راتب الكرامة للمعاقين ؟ غادي يديرو مجانية التطبيب ويرجع عندنا تعليم بالمستوى؟ غادي يقضيو على الرشوة بسن قوانين صارمة ومحاسبة كل من ضبطت في حقه الرشوة ؟ غادي نبقى ندخل للمقاطعة وناخد شهادة السكنى فالحين حيث غايديرو كمبيوترات فيهم المعلومات ديال أي شخص بدل المقدم لي غالبا ما يديكونيكطا ومايتكونيكطا إلا إذا كانت الويفي الخضرة أو القرفية؟ الطرفان غادي يتصايبو ؟ غادي يراجع القانون الجنائي ويرفعو العقوبة ديال حمل السلاح الأبيض والتشرميل وضرب السيارات بالحجارة ليلا فلوطوروت ؟ يا صافي نساجمو!!؟؟؟
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