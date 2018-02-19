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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش .. أغراس أغراس

أخنوش .. أغراس أغراس

الاثنين 19 فبراير 2018 - 23:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مروازي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:09
التعليم و الصحة و التشغيل، لا يمكن حل مشاكلها الا عبر ترسيخ قيم الديموقراطية التشاركية و دعوة الجميع للمشاركة في صياغة الحلول الملائمة للعمل عليها.
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16
2 - ياسمين الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:09
بالتوفيق للسيد عزيز أخنوش رجل الدولة الكبير الذي نعتز به.. أغاراس أغاراس العمل هو الأساس
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-45
3 - الحسين الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:10
اخنوش رمز الوفاء والالتزام. ولا تنسوا ان هذا كان شعار الحملة الانتخابية لاخنوش سنة 2011
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-43
4 - Ahmed الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:12
si akhannouch et l'exemple du politicien sérieux et donne du poid au gouvernement
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-40
5 - محمد الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:43
دينامية كبيرة وغير مسبوقة في الحقل السياسي هي التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، في الحقيقة حزب الحمامة سيكون خير بديل
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-30
6 - من مراكش الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:48
شخصيا لا اتق في كلام هذا الشخص لما أبان عليه من تعنت في تشكيل الحكومة مع بنكران وهذا التعنت كان مقصودا مما تسبب في تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ستة اشهر لفات كبيرة من الشعب المغربي والشعب المغربي على قناعة تامة انه كان السبب في عدم تشكيل الحكومة والحساب يوم الحساب الإلهي
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25
7 - أكرض أوضاض الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 00:50
السيد أخنوش قيمة مضافة للحكومة، ويعمل جاهدا للحفاظ على تناغمها
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-31
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