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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفاصيل قتل تلميذ بطنجة

تفاصيل قتل تلميذ بطنجة

الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - جمال الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:25
عظم الله أجركم وألهمكم الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل
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52
2 - abdos abdos abdoo الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:26
أين الأمن والأمان اللذى كنت تتبجح به يا بن كيران طيلة ولاية حكومتك وحزبه.
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-51
3 - lotfi الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:30
هاته اولى نتاءيج اهمال الدولة لمشروع التعليم والتربية الا تدرك الدولة ان الامم المتطورة تسثتمر في التعليم وتجني نتاءيج خالدة من قضاة ومخترعين وصناع ومبتكرين ورياضيين ورجال اعمال يعودون بالربح للدولة واحسرتاه
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73
4 - ام محفوظ الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:32
يارب سترك و رحمتك بعبادك بالمغرب اصبحنا نخاف من غضبك ان يعمنا فجاة بدون إنظار .....اللهم اصلح البلاد و العباد و اسلل سخيمة القلوب
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51
5 - mido الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:34
الدولة مسؤولة عن هذا التسيب الحاصل يجب التحرك قبل فوات الآوان. والعودة إلى مقاربة الزجر والعقاب قطع اليد والأعمال الشاقة والا آمنا الله. كل من من سولت له نفسه شيئا يخرج علينا بسكين كعنتر.
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55
6 - بن فارس الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 12:55
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ان لله وان اليه راجعون
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26
7 - marokkii الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 13:20
هناك من يقول الأمن مكاينش أنا غير متفق معاه.المشكل هو أن الشباب ضصرو بزاف وفاقو مقلوبين الأمن مايمكنش يبقى حاضي كل شرطي مع مواطن. رآه داير الواجبات ديالو .وزيدون شدو المجرم.وغادي يتعاقب.المشكل هو خاص دور الجمعيات اللي مسيرة من الخارج مانصومش.حرية الجنس. ممنوع الإعدام ها هي النتيجة.علاش ماياطروش.الشباب.
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19
8 - الضايع الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 13:30
مشكلة القاصرين على العدل أن يكون سارما معهم يقتل ويشد خمس سنين كأقصى حد ربي يرزق الأمن في هاد البلاد والسلام
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10
9 - محمد الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 13:31
* لمادا كثر الاجرام بالمغرب؟ لمادا لم يعد المجرمون يخشون الدهاب الى السجن؟

-ادا كانت الدولة فعلا تريد القضاء على ظاهرة الاجرام المتفشية في البلاد، فيجب عليها اخلاء السجون من كل الكماليات التي جاءت بها منظمات حقوق الانسان والتي افسدت السجون المغربية وجعلتها تبدو مثل الفنادق الى درجة ان بعض المجرمين اصبحو يفضلون تمضية فصل الشتاء داخل السجن خوفا من البرد!!!!!
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21
10 - المشرع الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 13:39
يجب تغيير القانون الزجري بإضافة فقرة مخصصة لحامل السلاح الأبيض أو المقترف لجناية الجرح والضرب و ان يكون هذا القانون متعلق بقانون الاٍرهاب. حمل السلاح الأبيض يعد عملا ارهابيا. لذا يجب رفع الأحكام و الغرامات لحاملي الأسلحة البيضاء و تشديد العقوبات مع تلقين الجنات دروس في الاندماج الاجتماعي و القيام بأعمال اجتماعية أو عسكرية اجبارية.
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11
11 - رضوان الفتحي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 13:46
هل فعلا هذا هو جيل المستقبل السلاح الابيض داخل المدارس ولا من يحرك ساكنا حتى الاساتدة اصبحوا يخافون على انفسهم لكن من وراء كل هذه المشاكل سأقول لكم الحقيقة إن المرأة المغربية اصبح لها دور كبير في كل هذه المآسي لأنها اصبحت تصول وتجول كما ارادت داخل الاسرة.
حتى الاب إذا أراد أن يتكلم مع ابنه أو يقدم له النصيحة فعلم على أن الزوجة تمنعه منعا كليا وهذه هي نتيجة لفشوش العريان كما كانوا يسمونه. الآباء لم تصبح لهم سيطرة أو أي دور للتربية داخل المنزل بل المرأة هي التي تربي بطريقتها الفاشلة وهذه هي النتائج التي اصبحنا نشاهدها في مجتمعنا اليوم للاسف الشديد، ولكم واسع النظر.
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10
12 - Abdelh الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 13:59
تعازينا الحارة لأسرة الفقيد.
نسأل الله ان ياجرهم عن فقدهم ابنهم
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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10
13 - طنجاوي ريفي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:26
معذرة صاحب التعليقMarroki ...مكاينش الامن في البلاد، خصوصا في محيط المدارس ، في طنجة اعطيك مثالا تجد في جل المدارس و الثانويات الفرنسية ، الاسبانية و الانجليزية ، دائما شرطي او شرطيان يامنان باب و محيط هذه المنشآت...لماذا لا نعير نفس الاهمية للمدارس المغربية...اين هي دوريات الشرطة، حتى وان لم يكن في استطاعة الحكومة وضع شرطي في كل مؤسسة تعليمية ، يجب القيام بهذه الدوريات في الاحياء والمدارس الشعبية، حضورها يعطي بعض الآمان وفي نفس الوقت يبعد كل من كانت نيته الاعتداء علي الغير. يجب توقيف وتفتيش كل من شكك فيه بحمل السلاح...مغطم شباب المنطقة مسلّح اين هي مراقبة ااسرة...حسبي الله ونعم الوكيل..اتساءل مرّة اخرى لماذا نجد عدادا كبيرا من الشرطة تتربص بالسائقين من اجل التحصيل والزج باصحاب المخالفات ولا نجد نفس الاهتمام في الكمّ في مثل هذه الاحداث...من مسنانة مكان الفاجعة.
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8
14 - على نفسها جنت براقش الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:49
هيا ياحكومة قد بدأ موسم الحصاد، نتيجة تدميركم للمدرسة بدأت تظهر، أغلقوا المدارس وافتحوا وشيدوا السجون. قولوا لتعليمات البنك الدولي تنفعكم ،الله يلطف فاللي جاي.
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5
15 - Badr الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:28
أنا شهدت حالات كثيرة في طنجة للصوص أوقفتهم الشرطة وتدخل الناس لتحرير اللص بحجة "الله يسامح" أو "ما يعاودش"!!!
هل بهذه العقلية سنساعد الشرطة؟ وكما قلت أنت فأغلب الشباب مسلحون في طنجة!!! إذا فهو مشكل تربية ومشكل عقلية يجب تغييرها أكثر مما هو مشكل الشرطة.
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5
16 - مغربي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:59
كلما وقعت حادثة توجهون أصابع الاتهام إلى الدولة، ماذا عساها أن تفعل إذا كانت عندنا حيوانات مفترسة، هل يجب أن تتوفر الدولة على 40 مليون رجل أمن لكي تستطيع أن تراقب كل فرد على حدة فهذا مستحيل. أرأيتم ماذا يقع في الولايات المتحدة الأمريكية كل مرة باستخدام الأسلحة النارية وكم هم الضحايا الذين يسقطون كل مرة. ومع ذلك تعجز الولايات المتحدة الأمريكية على مراقبة الوضع رغم أنها أول دولة في العالم. فكفوا إذن عن مهاجمة الدولة إذا كنا نحن شعب متخلف لا نحترم الغير
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-1
17 - Lym الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 16:11
Malheureusement lque ce soir au MAroc Ou en Europe les marocains sont devenu connu par l échec total de l éducation .et surtout ceux qui viennent de la montagne en Europe il représente le plus haut taux de délinquance et surtout les garçons .ca n a rien à voir avec la securite .Les parents font des gosses comme des volalier et les lachent dans la nature .ils trafiquent dans la drogue .en france les prisons sont remplis des jeunes marocains .c est honteux surtout ceux qui viennent du nord .soit disant les berbères .controler vos ceintures avant de lâcher ces monstres .la terre n à pas besoin de ces bestioles pour exister (allah yerhmou en tous cas )
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