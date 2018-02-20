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كُتّاب وآراء
الحوت الأزرق يرعب بن جرير
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - KIM North Korea الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:11
عارفيني معنديش معا الهدرة بزاف، لعبة الحوت الأزرق هيا لدايرينها المسؤولين ديال المغرب على الوطن و المواطنين، السلام عليكم
شكراً هسبريس
شكراً هسبريس
2 - dr makhlouki allemagnia الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:13
الناس في المغرب تبانو عليهم القهر و التشرد من الوجه ..وجوه شاحبة أسنان ..حدث ولا حرج و يقول البعض المغرب أحسن بلد !! من هنا يمكن مقياس المستوى المعيشي لعامة الشعب...
3 - كديري الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:26
انا لا أدري لماذا لا يمنع الولوج إلى هذه اللعبة بالمغرب ولكن المسؤولية وكل المسؤولية على عاتق الآباء في تتبع ومراقبة ابناءهم والاهتمام بانشغالاتهم.جيل يضيع بين متاهات العالم الافتراضي و لا مسؤولية الآباء.
4 - tamlalet الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:29
j aimerais bien savoir est ce que les sociétés de télécommunication ne peuvent pas bloquer le téléchargement de ce jeu sur les smartphones ?? c était faisable juste pour les appels watsap!!
5 - مهاجر أحمق الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:47
اعرف الكثير ممن قضى نحبه في لعب لعبة الخبز الابيض. و مازال الكثير يلعب هذه اللعبة يوميا مند الصباح حتى المساء بمجرد الزواج و قدوم الابناء. انها اصعب لعبة على الاطلاق ولم يفز أحد فيها من قبل.
6 - محسن الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:47
هادشي غير بن جرير ما فيهاش البحر أوما كان فيها البحر غادي يكون عندهم مشكل كبير
7 - moime الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 14:58
هذه مسؤولية الآباء الذين لا يراقبون أبناءهم.و مسؤولية الدولة و خصوصا وزارة الأتصال...لا أفهم ماذا ينتظرون لحذف هذد التطبيقات التي لا فائدة منها سوى تخريب عقول بل و حياة الاطفال و المراهقين.
8 - أين المسؤول الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:01
لماذا الدولة لا تحجب هذه اللعبة كما حجبت من قبل تطبيق مكالمات الواتساب
9 - حسن المغترب الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:18
يجب على الدولة اخد هده اللعبة بجدية ، لانها تلعب على النفسية، لانها من اختراع طالب نفسي روسي، يجب محاربتها و حضرها في المغرب، ام تُتْقنُ حضر الواتساب فقط؟؟؟لانه ينافس اتصالات و الميديتل ؟؟
10 - الراعي الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 15:30
أظن أنها لعبة المخدرات الفنيد الدي يباع في كل مكان،ومن يدريك أنه في وسط حلوى بباب المدرسة !
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيه.
كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيه.
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