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كُتّاب وآراء
احتجاج حاملي شهادات عليا
الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 21:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مبارك ايت بلقدم الأربعاء 21 فبراير 2018 - 00:53
القضية ليست قضية ترقية بل قضية الاجور التي صارت غير كافية لمتطلبات الحياة و لهذا على الحكومة مراجعة منظومة الاجور و جعلها متقاربة كما في الدول الاخرى و لا يعقل ان تبقى المنظومة كما هي و ان تكون الترقية باية شهادة فهذا مخرب للعمل اذ نجد نفس الافراد يقومون بنفس الوظيفة لكن باجور مختلفة... البعض يعتقد ان القضية هي قضية شهادة و هذا غير صحيح و الا لماذا لا توجد نفس اللهفة في الدول الاخرى على الشواهد اذ ترى الاستاذ منكب فقك على عمله و ليس على التسابق على الشواهد و نسيان العمل و الوظيفة...في المغرب يعتقدون ان الشهادة معرفة و علم و هي غير ذلك اذ العلم هو المعرفة عن طريق التجربة في ميدان ما مثلا التعليم و الشرطة و العسكر و السياقة الخ..لا نفهم كيف يتسابق الموظفون على التسجيل في كليات الاداب للحصول على شهادة تافهة من اجل الترقية و تجاوز زملائه في العمل بما فيهم القدامى...هناك خلل كبير و خطير و لهذا يجب فقط تقريب الاجور كما في فرنسا، مثلا في التعليم عندهم ان تكون معلما او منشطا او استاذا جامعيا او الاعدادي لا يهم مطلقا و ليس الواحد افضل من الآخر بل العكس..ثم لا بد من le temps
partiel في الوظيفة
partiel في الوظيفة
2 - خويا لبصير الأربعاء 21 فبراير 2018 - 02:00
في فرنسا امنا الحبيبة كما يعتقد البعض واهما الامور مضبوطة الى حد ما - في التعليم هناك 3 اطارت جد متقاربة لكل اطار 10 سنوات تقريبا - اي ان الاقدمية هي التي تحكم و ليس الشهادة - و الاطارات 3 متقاربة في الرواتب مثلا اطار 1 = 1600 يورو و الاطار 2 = 2500 يورو و الاطار 3 = 3000 يورو - كل اطار بعد 10 سنوات -هناك فعلا الترقية الداخلية او بالمباراة او التبريز (و هو اهم شهادة) لكنها لا تغير من الامر شيئا - و لهذا نرى نساء و رجال التعليم منشغلين فقط بعملهم و تحسينه و تطويره و الاهتمام بما جد فيه من ناحية المعارف او البيداغوجيا و لهذا تراهم دقيقين في معلوماتهم و معارفهم و تقييماتهم و عملهم - لا يهتمون بالا بمجالهم و اقسامهم و تلاميذهم و يعملون في الاعدادي 21 ساعة اسبوعيا و من له 18 قسم و في كل قسم 32 تلميذ على الاقل الخ- لكن ليست لهم اهتمامات اخرى كما في المغرب اذ نرى الاساتذة فلاحون منشعون عقاريون تجار او مسجلون في اية شعبة في كلية مفتوحة بل منهم من يسجل في سن 35 او 40 في دكتوراه اي يخلطون الاشياء- فلا هم اساتذة و لا هم تجار و كل ما يهم الفلوس و الوصولية و حلب الدولة مثل قطاع طرق..
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