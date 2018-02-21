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كُتّاب وآراء
ذكرى 20 فبراير
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 00:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عدلي سابق الأربعاء 21 فبراير 2018 - 01:24
حركة عشرين فبراير قتلت في المهد
بسبب :
خبث المخزن.
جبن المغاربة.
انتهازية وغباء حزب اللامبة.
انسحاب العدل والاحسان.
بسبب :
خبث المخزن.
جبن المغاربة.
انتهازية وغباء حزب اللامبة.
انسحاب العدل والاحسان.
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