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  4. أولياء التلاميذ يراسلون العثماني للإبقاء على مجانية التعليم العمومي (5.00)

  5. السفير البريطاني يكتب: زيارة إلى مسكن الطالبات بجبال الأطلس (5.00)

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كُتّاب وآراء

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مبادرات لتشجيع القراءة

الأربعاء 21 فبراير 2018 - 11:36

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رموز الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:01
لمحاربة الهدر المدرسي والفراغ القاتل لدى الشباب ينبغي غرس حب العلم والقراءة لدى الناشئة بطرق إبداعية ومسلية لملء الفراغ
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2 - صوت العقل الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:18
ذهب الجيل الذي كان يهوى القراءة . أما شباب اليوم فهو غارق في متاهات الجوال و مشاهدة بل وتبادل الفيديوهات التافهة المتعلقة بلاعبي الكرة ومطربي آخر زمن ووو . شباب اليوم لم يعد يميز بين التاء المربوطة والمبسوطة . لا يقوى على تركيب جملة مفيدة . يكتب بلغة عجيبة وغريبة وهي خليط من كل شيء وذلك في وقت تعددت فيه مصادر المعرفة بخلاف الزمن الجميل . تبا لمن كان همه هو التفنن في طريقة قص الشعر . حامل لشهادة الماستر أو ما شابه يكتب بلغة ركيكة للغاية . أما اللغات الأجنبية فلا داعي للسؤال عنها ......
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