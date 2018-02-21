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كُتّاب وآراء
شخص يحرق نفسه بالبيضاء
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
2 - رحمة الله الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:04
اي ايمان هذا !!! هل فقدت البشرية بشريتها ?? احراق او قتل النفس كفر بواح فرحمة الله وسعت كل شئ .اللهم اشملنا برحمتك ولا تجعلنا من الكافرين وردنا اليك ردا جميلا.
تعليق غير لائق
213
3 - حد السوالم الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:05
نسأل الله الهداية الجسد امانة عندنا و يجب المحافظة عليه و مجابهة مشاكل الحياة بكل عزيمة و توكل على الله
تعليق غير لائق
146
4 - driss الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:05
لاحول ولا قوة إلا بالله..بغض النضر عن كل المشاكل التي واجهته. هذا ليس حل للمشاكل... إلا إذا كان مريض نفسيا .لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق
118
5 - allah yeltef الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:10
Merci au jeunes gens qui ont venus a l aide avec leurs extincteurs...!
6 - أبو المهدي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:12
الوضع سينفجر عما قريب في المغرب... stay tuned
تعليق غير لائق
-175
7 - mehdi الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:17
لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي تلطف بهاد المسكين
الأخوان راه حرق النفس أو الإنتحار حرام ... والواحد يخلي رجاه في الله ومايقنطش راه الدنيا مادايماش بأي حال من الأحوال ... أنا نعقل على والديا كانو كاريين بينا غرفة مع الجيران وماعندنا باش نخلصوا الكراء وبعض المرات ماكانلقاوش ماناكلوا كندبرو في خبز كارم ونصابوه ميكاز ولا كن عمرنا فقدنا إيمانا بالله ودابا ولله الحمد مرفقة القضية على القد القد ... آلشباب آلرجال والنساء الله يرحم ليكم الوليدين راه الفقر ماشي عيب وماهو الا إبتلاء من عند الله وامتحان ... اللهم ماعنديش ومأجور ولا عندي وشفار ... الواحد يجتاهد و الكمال ديال سيدي ربي حبيبنا . وللي عندو مشاكل يلوحها موراه الله الوحيد القادر بينا وبيها وللي مكتابة ليك راك دوز عليك وخا تكون في السويد سوى حارة ولا حلوة المهم الإنسان يحرص لآخرتوا أما دنياه الا اختبار رب العالمين ومادايمش ... عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .
الأخوان راه حرق النفس أو الإنتحار حرام ... والواحد يخلي رجاه في الله ومايقنطش راه الدنيا مادايماش بأي حال من الأحوال ... أنا نعقل على والديا كانو كاريين بينا غرفة مع الجيران وماعندنا باش نخلصوا الكراء وبعض المرات ماكانلقاوش ماناكلوا كندبرو في خبز كارم ونصابوه ميكاز ولا كن عمرنا فقدنا إيمانا بالله ودابا ولله الحمد مرفقة القضية على القد القد ... آلشباب آلرجال والنساء الله يرحم ليكم الوليدين راه الفقر ماشي عيب وماهو الا إبتلاء من عند الله وامتحان ... اللهم ماعنديش ومأجور ولا عندي وشفار ... الواحد يجتاهد و الكمال ديال سيدي ربي حبيبنا . وللي عندو مشاكل يلوحها موراه الله الوحيد القادر بينا وبيها وللي مكتابة ليك راك دوز عليك وخا تكون في السويد سوى حارة ولا حلوة المهم الإنسان يحرص لآخرتوا أما دنياه الا اختبار رب العالمين ومادايمش ... عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم .
تعليق غير لائق
259
8 - منير الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:17
قتل النفس حرام ... ما بالك بحرق الجسد وهو حي تحت اي ظرف .. اللهم ان كان الشخص مرفوع عنه القلم...
9 - سعيد من الريف الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:19
بالنسبة لدوك الناس اللي جالسين وراء الحواسيب أو الهواتف الذكية وعندك الكونكسيون مطلوقة وبارك كاتقول الجهل والضعف وقلة الإيمان، را بنادم فهاد الدولة ديال والو ما لقا ما ياكل وما لقا ما يوكل لولادو، واش شي ناس كا ياخدو الملاين وشي ناس كايتحاسبو معاهم على الريال وزادو ليهم فالما والضو ونقصو ليهم من الشهرية والخدمة والو، وكاتقولو قلة الإيمان، را هاد الناس كرهونا فهاد البلاد، الله يرحم ليكم الواليدين ما تبقاوش تولدو، ماشي على بليزير ديال 5 دقايق تجيب ولد معذب فهاد البلاد، ولا يتزاد معاق ولا فيه شي مرض خطير ونلقاوك غدا كادير فيديوهات فيوتيوب وشوف تيفي كاتطلب المساعدة، نهار تكون الصحة والتعليم ومناصب الشغل فهاد البلاد ديك الساعة ولد حتى 11 نفس.
10 - Mohamed الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:20
الله يلطف بنا
لابد ان يكون له سبب وهنا يتجلا دور التحري بالمسؤولية حتى ينال من كان سببا لهاته الفاجعة.
لابد ان يكون له سبب وهنا يتجلا دور التحري بالمسؤولية حتى ينال من كان سببا لهاته الفاجعة.
11 - م ن الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:21
يطلبون الحرية اتركوه فيحريتة يتفحم لانه هوا من اراد دالك اداكان احد احرقه يجب علا كل واحد ان ينقده اما منفعل بئرادته. ادن هاده هيا الحرية
تعليق غير لائق
-84
12 - مغربي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:22
إلى رحمة الله
ليس كفرا بواحا من قتل نفسه عند أهل السنة وأما الخوارج فهم الذين يكفرونه
ليس كفرا بواحا من قتل نفسه عند أهل السنة وأما الخوارج فهم الذين يكفرونه
تعليق غير لائق
-56
13 - nasro الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:24
سلام عليكم في البداية اشكر جريدة هسبريس على ما تقوم به في ما يخص تعليقي على هد الحدث بشيع ومئلم فهناك عدة اسباب جعلت هدا الرجل لحرق نفسه ومن ضمن الاسباب الفقر و الحكرة القمع تهميش لامبالات فكيف ادن لا تحرق نفسك لانه حقوقه مهضومة في كل شيئ لا تغطية صحية ولا عمل ولا سكن الا اخره المغرب للميسريين اما الفقراء لهم الله الكرش شبعانة ما تفكر في كرش شبعانة وسلام عليكم ورحمة الله وبراكاته اخيكم نصرو
تعليق غير لائق
-27
14 - من المانيا الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:26
تي يبقى في الحال بزااااف منين تنشوف بحال هاذا الشيء . إنا لله وإنا إليه راجعون
15 - أم فراس الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:28
الإنسان لايصل إلى هذه الحالة إلا إذا كان خارج عن ارادته ،فالتمسوا الاعذار جازاكم الله خيرا
17 - ouchn الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:31
Le resultat de l'injustice sociale. Quelques uns sont au dessus de la loi et les autres n'ont aucun droit. Il faut s'attendre a pire. Un pays ou personne ne peut prendre de decision car on a peur de perdre son poste. On attend toujours les ordres et on veut avancer. Publiez svp
18 - جريئ الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:33
لا يعلم الله ما به . بعظ التعليفات تقول مهما يكون لا يجب ان يفعل هدا .فعلا لا يجب ان يفعل .ولاكن بعظ الازمات المتاتالية وليس هناك رافة بين العباد تجعله يفقد السيطرة ولا يعرف مادا يفعل . فاحدروا يا عباد الله يجب مساعدة الناس الدين بقربكم يجب التظامن و التازر الفعلي .رغم ان الدولة لا تفعل شيء مجرد مص دم الشعب . الله يهدينا الى الطريق المستقيم.ان مات هدا الانسان فنقول رحمه الله.وان بقى حي الله اشفيه و يكون معه.
19 - كونيتو.وابزاف!.. الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:38
الله يجعل ادنوبك سيدي اعلى اللي سبب ليك في هده المصيبة ان لله وان اليه راجعون.المسؤولين عندنا ماكايحسوش او ماكايعرفوش اش ناهو الغبن الله ادوقوا ليكم. من عند ملك الملوك الدي لايضلم عنده احد
20 - rachid الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:39
l'être humain à été créé faible devant cette vie seul sa religion qui peut le premunir.
21 - سعودي وافتخر الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:42
الله المستعان
واليه المشتكى.
احرق نفسه من الظلم والأستعباد.
الله هو القوي
واليه المشتكى.
احرق نفسه من الظلم والأستعباد.
الله هو القوي
22 - رشيد الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:45
أنا اللي كي يسالي معايا هما دوك اللي كي يتفرجو وواقفين.....واحد قال ليهم ضوروه على ظهرو ما خاصوش يبقى على وجهو....تا واحد ما كاي يعرف الإسعافات الأولية.....مولهم باغين غير يتسوقو خبارات يعاودوها في القهاوي شعب ديال التحنزيز
23 - فتاح الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:45
السلام عليكم.حرق النفس حرام ولا يقبله ديننا الحنيف.انما الصبر عند الشداءد و الاستعانة بالدعاء.و انما الدنيا امتحان في الصبر .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
24 - مغربي وطني الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:51
ما هذا الوضع الذي وصل إليه المغاربة من تعاسة و ضيق اللهم فرج عنا و أما الحكومة و الملك يجب أن يستقيل الكل كم من ضحية للحرق و حالات الإنتحار بالجملة كل هذا نتيجة البطالة و الأجور المدنية و الديون و انعدام الدعم و استئثار الحاكمين بالثروة
25 - حمو الأربعاء 21 فبراير 2018 - 13:57
الحكرة والظلم والتسلط قد تجر الشخص الى فعل هذا ولكن المسلم المومن عليه ان لا يضيع الامال والاماني وعليه الرجوع الى الخالق في مصابه. اللهم انصر كل مظلوم وكسر شوكة كل ظالم يارب.
26 - Abou majd الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:02
لم يعد كاد الفقر كفرا بل اصبح الفقر كفرا حقيقة لواحة لقد صدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما شاهد كيف يستغل اعداء الله الفقر والفقراء قال لو كان الفقر رجلا لقاتلته
يلزمنا النفير العام ظل الجهل والفقر نعم النفير العام كيف نتحمل أي ينتحر مواطنونا بالحرق والشنق ونحن غير مبالين
يلزمنا النفير العام ظل الجهل والفقر نعم النفير العام كيف نتحمل أي ينتحر مواطنونا بالحرق والشنق ونحن غير مبالين
27 - hamid الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:04
في اوروبا بلد الكفار يوجد التظامن الاجتماعي القوي يساعد الظعيف وفي بلاد النفا ق القوي يقتل الضعيف المغرب في حاجة الى تورة
29 - عبد المجيد الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:21
9 حسبنا الله ونعم الوكيل فكل من كان وراء هدا السبب لبدا ان هنك سبب في ادرام النار في جسده والسبب الاوال الفقر والتهميش الفاءات الفقير الضعيف والتي لحل لها في المغرب منك السنين والسبب التاني هوا الضلم الدي يمارس من بعض الفاءات المكلف وهدا هوى السبب وارء كل يجري وحسبنا الله ونعم الوكيل
30 - Badr du 50 الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:27
الحالة المزرية تدق ناقوس الخطر في المغرب ، الوضع على وشك الإنفجار قريبا و ليس بعيد. المسوولون في خبر كان كالعادة
31 - حسن المغترب الأربعاء 21 فبراير 2018 - 14:38
اكيد فالمشاكل الاجتماعية توصل الشخص الى ابعد من هدا ، بل تؤدي به الى مرحلة الانتقام و يكون فريسة لتنضيمات الارهابية، اقول للمسؤولين كفى من النهب و الكسل و الخمول، و اقول للقصر كفى من العقاب المدلل للمسؤولين، حنى وقت وضع النقط على الحروف، انا شخصيا كل هده الازمات لاتبشر بالخير، يجب على الدولة ان تعمل بجد من اجل مصلحة المواطن لا مصلحة اللوبيات
32 - انا لله وانا اليه راجعون الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:05
انا لله وانا اليه راجعون وملك الملك دو العرش العظيم سبحانه يوم الحساب سيقف امامه العباد كما تروه مفحم وسيسأله لمادا حرقت روحك وجسدك وهو امانة عندك لتعيش امتحان الحيات والدنيا الدانية بمالها وجاهها .انه يومئد سيحاج كل واحد وكل نفس دائقة الموت و لن تظلم متقال درة ونقير. النقير واقول للملاحدة هو ما وجده العلم الان النقير اصغرمن الدرة ويوجد بداخلها.قال الله تعالى ( ولا يظلمون نقيراً )( ولا يظلمون فتيلا ) ( ما يملكون من قطمير ) صدق الله العظيم في كتابه مند الف واربع مائة سنة
33 - mengad الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:20
حرق او شنق و كل ما ينتج عنه الادي المتعمد اتجاه النفس سببه عدم الوعي و التخلف الديني و لابد من التوعية عبر مختلف وساءل الاعلام و على راسها وزارة الاوقاف فلو ايقن الشخص سوء لقاءه مع الخلق
34 - citoyen الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:22
l'immolation est redevenu un geste de revendication l'être à force de perdre espoir il se déteste au point qu'il se venge sur soi par la pire façon il y a mille façon de se donner la mort mais choisir la plus sévère c'est très inquiétant cela nous mènent à analyser profondément les causes qui poussent au actes affreux comme celui de ce pauvre homme que dieu ait pitié de lui
35 - رحمة الله الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:28
الى رقم 12 مغربي
يا اخي لا تقف بما ليس لك به علم لانك قلت هذا السلوك ليس كفرا بواحا.الا ترى ان الشخص احرق نفسه امام الملا ?وتقول مع ذلك ان اهل السنة لا يعتبرون هذا بواحا وان الخوارج هم من يعتبرون كذلك.هلا قرات القران مرة واحدة?
اضف لمعلوماتك ان مسالة السنة والخوارج ما هي الا مسالة سياسية وليست دينية.الا ترى ا ن رسولنا الكريم نهى عن صلاة الجنازة على شخص منتحر?ف اين انت من هذا??? تحياتي.
يا اخي لا تقف بما ليس لك به علم لانك قلت هذا السلوك ليس كفرا بواحا.الا ترى ان الشخص احرق نفسه امام الملا ?وتقول مع ذلك ان اهل السنة لا يعتبرون هذا بواحا وان الخوارج هم من يعتبرون كذلك.هلا قرات القران مرة واحدة?
اضف لمعلوماتك ان مسالة السنة والخوارج ما هي الا مسالة سياسية وليست دينية.الا ترى ا ن رسولنا الكريم نهى عن صلاة الجنازة على شخص منتحر?ف اين انت من هذا??? تحياتي.
36 - لقهواجي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:45
تعليق 6,,,ماكين لاانفجار ولا تفركيع غير تهنا المغاربة راه عايقين شوف الدول لي انفجرت فين ؤصلت,حتى انا راه من الناشفين ولكن نحرق راسي اعود بالله
37 - Hamid الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:47
سيتعدب في الدنيا و في الآخرة لأن النفس أمانة يجب المحافظة عليها
38 - mustapha الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:47
انا اقول اربع كلمات فقط ..الدولة تتحمل مسؤولية لهادشي كامل ناس ملقاتش فين تخدم وغلاء المعيشة موعدنا امام الله.
39 - hassan الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:51
غير معقول في هذه الحالة أن ضعف الإنسان عقله
40 - simo الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:05
عوض البحث عن الأسباب نهرب بالموضوع للدين ونرسل المنتحر إلى جهنم ونكتفي بالتفرج والكريتيك. فعقاب المنتحر يبقى في يد الله. والأسباب كلنا نعرفها فالوضع أصبح لا يتحمل والكل يعرف السبب. ومن الناحية الإنسانية وجب التعاطف مع هذا الشخص والدعوة له بالغفران.
41 - الظلم او الباطل الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:13
البلاد فيها الظلم او الباطل بزاف يعلم الله هاد السيد علاش حرق راسو الى المسؤولين ما راجعوش امورهم البلاد مشات للهلاك
42 - اريج الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:55
حرام التعدي على هدا الجسد الدي وهبه الله. فارواحنا هي امانة الله ويجب علينا الحفاظ عليها حتى يطلبها الله عز وجل.للاسف احزنني هدا الرجل كتيرا مادنب ابنائه وزوجته ان كانوا لديه يؤلمهم هدا العمل الشنيع. حسبنا الله ونعم الوكيل
43 - روسي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:15
بزاف غايجيهوم هاد السيد بيزار مي راه ماوصل ليها حتى كاينا حيتيات عميقة لي خلاتو يوصل ليها
و للي كايلوح تهم فارغة راه باقي قاصر وماعارف الرقعة الجغرافية فين عايش
و للي كايلوح تهم فارغة راه باقي قاصر وماعارف الرقعة الجغرافية فين عايش
44 - بنادم مريض الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:20
هدا راه حرق راسو على قبل مخالفة,,كان راكب على موطور,,,وقيلة على ماكالو ماعندوش تامين...ؤالله ؤاعلم.
45 - عبد الحق الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:45
لو وجد هذا الرجل يدا تمتد له وقلبا يعطف عليه سواء من الدولة او المواطنين لما قام باحراق نفسه.اما هؤلاء الذين يحولقون او يستنكرون دينيا..فقد تحجرت قلوبكم بفتاوي الوهابيين
46 - sahraoui الأربعاء 21 فبراير 2018 - 18:06
wallah el adim, je pleure , je pleure et je pleure encore!!!!! je ne sais pas ce qui est arrivé au peuple marocain , c'est de la honte , mais quelque soit la raison , le suicide de cette façon n'est pas toléré. roujou3 lah ya chabab
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