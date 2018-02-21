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كُتّاب وآراء
كبسولة فضائية مغربية
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - betadine الأربعاء 21 فبراير 2018 - 16:52
والله حتى تتقتلوا بالضحك..... نحن في حاجة لكبسولة فضائية مغربية تدرس احتياجات الشعب المغربي.... أش خاصك ألعريان......
تعليق غير لائق
-21
2 - سجل أنا مغربي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:15
هدا ماأتمناه لك ياوطني ،أن تكوان رائدا للأمة الإسلامية وللعرب ،همي الوحيد في حياتي هو غيرتي على هدا الوطن الحبيب رغمة البعد عنه لاكن قلبي وعقلي دئما مشغولين به،أريد أن تعاد أمجادنا علما ودينا وتقافيا ووووو،لاأريد بلاد المغرب الكبير أو الإسلامي أو الأقصى ينافس بعض الدول بالخزي والعار في أشياء تسيئ لصمعتنا ولتاريخنا العريق ولبطولاتنا الرجولية،ياربي تجعلها بداية للإجابيات ونهاية للسلبيات.
3 - NeoSimo الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:24
وصلت البطالة في الولايات المتحدة في بداية 2018 إلى 6,7 مليون أمريكي
وصلت البطالة في روسيا في بداية 2018 إلى 3,9 مليون روسي
وصل عدد الفقراء "تحت خط الفقر" في الهند إلى ما يفوق 270 مليون نسمة
فهل أوقفت هذه الدول برامجها الفضائية بسبب البطالة أو الفقر ؟؟؟
كفى من التفكير السلبي والإنتقاد لمجرد الإنتقاد وساهموا ببناء وطنكم!!!!
وصلت البطالة في روسيا في بداية 2018 إلى 3,9 مليون روسي
وصل عدد الفقراء "تحت خط الفقر" في الهند إلى ما يفوق 270 مليون نسمة
فهل أوقفت هذه الدول برامجها الفضائية بسبب البطالة أو الفقر ؟؟؟
كفى من التفكير السلبي والإنتقاد لمجرد الإنتقاد وساهموا ببناء وطنكم!!!!
4 - wood الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:32
مسألة ارسال مناطيد لدراسة الاجواء العليا للغلاف الجوي مسألة عادية قام بها الباحثون مند زمن بعيد حتى في بداية القرن العشرين بل هي عملية روتينية تقوم بها عدة مراكز البحث في الارصاد الجوية . و الكبسولة التي يتحدثون عنها لا علاقة لها بالفضاء الخارجي لا من بعيد او قريب . فعلو 40 كلمتر و ان كان جد مرتفع لا يمكن بلوغه بالطائرات فهو يبقى ضمن مجال الغلاف الجوي ، فالهالة الاعلامية لاطلاق هذه الكبسول هو دليل على عقم و افلاس الجامعات المغربية لان مثل هذه الانشطة تدخل في السير العادي للبحث و التكوين بل احيانا يقوم بها الهواة !!!
5 - ingenieur d etat ( industriel) الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:42
les gens qui vont voir ca vont dire waw on a fait ùne capsule hh noon , on a fait 3 ou 4 logiciel informatique qu on a mis dans le cerveau de l engin 99% des autres composantes (materiels) sont faites en chine en amerique en france et mexique ce qu on appel (engin clè en main , il suffit de payer et faire de petite modifications) ..on a pas les capacitè de fabtiquè le materiel se qu on fait c est ce qui est moin cher ( partie informatique) , le monsieur a dit on doit avoir des ingenieurs dans le domaine spacial hh tres rigolo et stupide on a creer avant des ingenieurs de materiaux et personne ne les a embauchè des dizaines change de domaine ou font des these doctorat pour perdre plus de temps , tandis qu on a pas une industrie qui fabrique a partir du 0 . qu elle stupiditè
6 - Man From Other World الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:48
ولماذا لا تطلق من المغرب باشراف مغربي عوض الذهاب حتى للمكسيك و باشراف مكسيكي.
فان استطاع المغاربة صنع هذه الكبسولة المستشعرة فلماذا لم يصنعوا منطاد لرفعها ؟
في امريكا هناك مساحات مخصصة لتجربة الصواريخ للهواة لعموم الشعب و المغاربة حتى طائرة صغيرة للالعاب بتحكم عن بعد ممنوعة و تريدون الفضاء.
اصنعو شيأ يفيدكم و يفيد الشعب و الوطن و ليس دراسة الاوزون التي اصلا مدروسة منذ عقود و الاحصاءيات و المعلومات موجودة على الانترنت مجانا.
فان استطاع المغاربة صنع هذه الكبسولة المستشعرة فلماذا لم يصنعوا منطاد لرفعها ؟
في امريكا هناك مساحات مخصصة لتجربة الصواريخ للهواة لعموم الشعب و المغاربة حتى طائرة صغيرة للالعاب بتحكم عن بعد ممنوعة و تريدون الفضاء.
اصنعو شيأ يفيدكم و يفيد الشعب و الوطن و ليس دراسة الاوزون التي اصلا مدروسة منذ عقود و الاحصاءيات و المعلومات موجودة على الانترنت مجانا.
7 - زهير الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:49
امساهل كلف صديقه الحميم موغابي أن يبحث له عن كبسولة فضائية في الخوردة الصينية في أقرب وقت ممكن !
8 - مغربي الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:49
هدر لأموال الشعب أولا الأوزون ببساطة شديدة سيدي هناك بيانات متوفرة و متاحة على مدار الساعة تقيسها أقمار اصطناعية و بدون دفع أي درهم .
ثانيا الغلاف الجوي هناك العديد من النماذج العددية و بدون تكلفة تتابع التوقعات سواء القصيرة المدى أو البعيدة المدى و بدقة عالية .
النتيجة هو هدر أموال الشعب مع العلم أننا لا نستطيع صناعة مسمار واحد نحن فقط نستهلك تكنلوجية غيرنا
ثانيا الغلاف الجوي هناك العديد من النماذج العددية و بدون تكلفة تتابع التوقعات سواء القصيرة المدى أو البعيدة المدى و بدقة عالية .
النتيجة هو هدر أموال الشعب مع العلم أننا لا نستطيع صناعة مسمار واحد نحن فقط نستهلك تكنلوجية غيرنا
9 - mistapha الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:53
الله يصخر لما فيه مصلحة العباد و البلاد
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