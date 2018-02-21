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كُتّاب وآراء
منتدى العدالة الاجتماعية
الأربعاء 21 فبراير 2018 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المهند الأربعاء 21 فبراير 2018 - 17:34
جل المغاربة لا يعرفون ما هو دور البرلماني و جل البرلمانيين لا يعرفون ما هو دورهم بانفسهم. لان الاحزاب السياسية لا تقوم بدورها التحسيسي للمواطن و توعيته وتعريفه بدور البرلماني. اما البرلمانيون جلهم اميون اقترعوا بواسطة المال وهدفهم هو الوصول الي البرلمان من اجل الحصول على الحصانة وجمع المال و يسمي برلماني الشكارة ولا يعرف الا الشكارة فقط. وتسانده السلطة المحلية لانها لا تريد برلمانيا واعيا بماله و ما عليه.
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