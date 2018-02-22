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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التاكسيات بعد انسحاب أوبر

التاكسيات بعد انسحاب أوبر

الخميس 22 فبراير 2018 - 13:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مي مي الخميس 22 فبراير 2018 - 13:40
هذا اوكان هو المستوى ديال أصحاب الطاكسيات؟ تقدمنا بكري٠٠٠٠
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95
2 - Hicham الخميس 22 فبراير 2018 - 13:55
متفرحوش هناك تطبيقات قادمة وستفرض وجودها لاتحتاج لشركة ولا يمكن حضرها
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67
3 - Zerouali الخميس 22 فبراير 2018 - 13:56
They told us they want to create a "smart city". Instead they have created a STUPID city by rejecting modern tech and its mobile application.

No wonder Morocco will score once again lose points in doing business. Some elected representatives just do not get it in their head.

You can't stop the tide of technology with a horse and carriage.

Sooner or later change is gonna come and swamp the reluctant who prefer to preserve the rotten status quo.

When Royal Air Maroc was founded to facilitate travel to Mecca, some shouted what are we gonna do with camel and mule caravans. They would lose their jobs. Guess what? They have found an alternative in the name of tourists. They have started to produce and sell camel mik and cheese, and soon ice-cream from camel milk will hit a store near year.

The Casablana governors make me sick because they keep dragging thin once avant garde city back to the Stone Age.
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29
4 - مصطفى الخميس 22 فبراير 2018 - 13:58
انسحاب شركة أوبرا يعني أن الاستبداد والتخلف هو مصير هده البلاد أي سيبقى المواطن خاضع للعصابات التي نرى يوميا حتى ان عصابة استعملت طاكسي في اختطاف وسلب مواطنين رزقهم والاعتداء عليهم مؤخرا بسلا من سيضمن للمواطن ان سيارة الأجرة التي يستقلها حقيقية أم مزورة على الأقل تطبيق أوبر يكون صاحب السيارة معروف ومنقط في أي مكان جغرافي المهم هنيئا لكم ببقائكم في المقاعد الخلفية من الحضارة والتطور بلاد كحلة
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78
5 - مولاة لحريرة الخميس 22 فبراير 2018 - 14:03
انا كنتمنا طاكسيات يغادرو بلادنا ونمشيو غير بجمال ولبغال ولحمير حاشاكم. حيت مزيان للبيئة. اكثر راحة ونظافة من طاكسي.
انا مفهمتش، كيفاش مقدرناش علا اوبر ونقدو علا كأس العالم؟
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70
6 - khalid الخميس 22 فبراير 2018 - 14:14
غادروا,غادروا,أخليونا نسرقوا على خواطرنا
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64
7 - mourad الخميس 22 فبراير 2018 - 14:16
شخصيا أرى في أصحاب الطاكسيات بحال شي عصابة ولا و حگارة ميوقفوش ليك الى كنت مع شخص أخر أو أكثر و الى وقف وأما كردون خاوي تايفرض عليك الوجهة اللي بغا هو ويمشي ويخليك والأغلبية ديالهم لا مستوى لا تربية لا أخلاق وبعد المرات تيبقا يتساب مع شي مول طاكسي اخر ولا موطور وتخصار الهضرة و كينسى الركاب كاين لي مع لوالدة ديالو ولا الأب ولا مراتو و ولادو
الخلاصة باش نتفادى هاد الكمامر وهاد صداع الراس شريت موطور وتهنيت .
لكن لا أعمم كلامي على الكل لكن الأغلبية الساحقة
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63
8 - عادل الخميس 22 فبراير 2018 - 14:16
يغادرونا و بخليونا نحلبو فالمواطن كيف بغينا، اودي على بلاد كيدايرة كلشي مفروض علينا من الحكومة لاصحاب الطاكسيات.
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48
9 - ali الخميس 22 فبراير 2018 - 14:22
الا فرحانين بكاو تعاملو المواطنين معاملة في المستوى تقدمو خدمات مزيانة .وبقاو تاخدو الناس فين ما بغات . متقولش لا هادي ماشي طريقي .حسنو من خدمات ديالكوم .وشكرا
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28
10 - maghribi الخميس 22 فبراير 2018 - 14:40
ههههههه uber لم و لن ترحل عن المغرب و هؤلاء ما هم إلا مساكين لأن uber عبارة عن ورم سرطاني لا يمكن الحد من انتشاره سوف نرى بعد 5 سنوات ستقضي uber على جميع الطاكسيات هههههههههه
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-5
11 - blal الخميس 22 فبراير 2018 - 14:46
هيهات هيهات !!! لا تفرحوا كثيرا ف 'اوبر' سترجع بعد حين ولكن قانونيا وسنراكم مرة اخرى تتظاهرون دون جدوى .فخدماتكم بئيسة وخبيثة بواسطة سيارات مهترئة ومتسخة فالى الزوال ان شاء الله.ههههه ففرحتكم لن تدوم طويلا.
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41
12 - رشيد من لندن الخميس 22 فبراير 2018 - 15:30
إسم على مسمى. صقور الدارالبيضاء .إنكم صقور قريش. صقور متوحشة تنهش جسد المساكين.
صقور غبية ومتخلفة ليست كالطائر الذكي.
صقور تريد الهيمنة ولا تريد المنافسة الشريفة.
الويل لكل صقر من صقوركم.
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18
13 - SAID الخميس 22 فبراير 2018 - 15:34
سائقين مظهرهم مشمئز، لا ثقافة و لا أخلاق. سياراتهم قديمة تعود للقرن الماضي و عقليتهم متخلفة تعود للعصر الحجري، و يقولون على أنفسهم أنهم صقور و هم في الحقيقة غربان. الذي يراهم يفهم لماذا المغرب لا زال ظمن دول العالم الثالث. الحمد لله أنني أعيش في خارج و لا أرى مثل هذه الأشكال. الله يكون في عون المواطن المجبر أن يتعامل مع هؤلاء الأميين كل يوم.
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23
14 - انسحاب ظرفي وتكتيكي الخميس 22 فبراير 2018 - 16:16
متفرحوش بزاف

انه انسحاب ظرفي وتكتيكي من طرف الشركة حتي تتغير العقلية السائدة وتتوفر شروط افضل للعمل.


مشكل UBER في المغرب هو مشكل تقني قانوني فقط.

1- الاداء يثم عبر البطائق البنكية اولا واغلب البطائق الاجنبية لا تقبل في المعاملات ,بالاظافة الي النزاعات عند الاقتطاع المباشرمن البنك.

2- مشكل GPS في المغرب (مشكل كبير, الدروبا معقدين )


3- مشكل الامن والعقليات السائدة في بلدنا الحبيب. (الحياحة : وناري جاو يديو لينا رزقنا) وكان التراموي كل رزق حافلات النقل ههههه

المهم, علينا من الان ان نفكر في مونديال 2026 . كيف سيتنقل الجمهور العالمي 24/24 . لمشاهدة المباريات والتجول كما تعود علي دالك
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9
15 - مغربي الخميس 22 فبراير 2018 - 16:36
للأسف غياب قوانين زجرية تاطر قطاع النقل في البلاد سيجعل اصحاب الطاكسيات الكبيرة والصغيرة تُمارس كل أشكال التخلف والبلطجة على المواطنين. رفض الابتكار والانفتاح على التكنولوجية الجديدة سيجعل قطاع النقل في المغرب مثل الماء الراكض اكثر تلوث وبلطجة.
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5
16 - Said الخميس 22 فبراير 2018 - 17:49
Other applications will be online, dont worry about it.
Go and fix the taxis sector... Rakoum 3eye9tou
a message to taxis: Click your car, and take a shower before you start working, user the meter, dont try to be smart and steal the client....
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0
17 - عبدو الخميس 22 فبراير 2018 - 17:52
التقدم والحداثة شران مقبلين بشراسة وعناد .لان صانعي اوبر الشركة سوف تغير ملامحها , وتعود من النافذة .وعليه فلا نوم لاصحاب الطكسيات , على القانون المهترء , المؤمن لكسرة الخبز الحالية ; ان لم يجتهدوا في الدخول الى الرقمنة . واحترام الزباءن بكل المقاييس الدولية واؤكدها الدولية ولا غير عن الدولية .
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0
18 - marokki الخميس 22 فبراير 2018 - 17:57
أن كى مواطن مغربي أطالب برجوع uber، أطالب ببديل لسيارات الأجرة، مسخين، غالين، متيبغوش ادوك ليي بلاصة.
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