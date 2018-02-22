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كُتّاب وآراء
المالكي ومعاشات البرلمانيين
الخميس 22 فبراير 2018 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - المتشايم الخميس 22 فبراير 2018 - 14:28
من خلال العنوان، كنا ننتظر من السيد المالكي ان يبشر المغاربة بابطال معشات البرلمانيين لانها غير معقول ان ذلك الشخص البرلمان وبعد خمس سنوات له تقاعد جد مريح هذا هو الريع وتبديد اموال الشعب المغلوب على امره.
2 - متتبع الخميس 22 فبراير 2018 - 14:31
برلماني البارح ليس برلماني اليوم مادا حققتم للشباب و محاربة الريع منها الأجر العالي للبرلماني و التقاعد الدي تساهم فيه الدولة من المال العام 2900درهم شهريا لكل برلماني. اما الأجير الاقتطاع 4 سنوات . أين شعارات الإنتخابات الحكامة محاربة الريع التنمية انها مصطلحات الحملة . اللهم اعن كل من اراد إصلاح هدا البلد بقيادة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله.
3 - عبد العزيز الخميس 22 فبراير 2018 - 14:56
بالأمس القريب كنتم من تعذبون وتعتقلون وتدافعون بقوة عن مصلحة الشعب المغربي اولا واخيرا وعندما جئتكم للحكومة في عهد اليوسفي وتربعتم على كرسي البرلمان شبع من شبع منكم من قبل وهاانتم اليوم تبحثون عن ما تبقى من جيوب المواطنين.
4 - عبد الحميد الخميس 22 فبراير 2018 - 15:00
المالكي برلماني سابق أكثر من مرة ينتظر لنفسه من تقاعد مريح على فقر والجوع المغاربة المحرومين من الإصلاحات العميقة التي بياشرها العهد الجديد
5 - خدم أالتاعس للناعس الخميس 22 فبراير 2018 - 15:31
ااسلام عليكم
السيد المالكي يقول ان مساهمة البرلمانيين تصل الى 2900 درهم شهريا. نفترض ان البرلماني اخذ مقعده لولاية واحدة و هو في سن دون الثلاثين فهو سيستفيد من تقاعد 5000 درهم لمدة 30 سنة او اكثر باعتبار متوسط عمر الانسان حاليا ما بين 60 و 70 سنة اما بالنسبة لباقي الموظفين في الاجهزة المختلفة فهم ملزمون بمواكبة العمل حتى سن ما فوق 60 سنة ،الاعمار بيد الله،في هذة الحالة اما سيستفيد هذا الموظف من معاشه لمدة 10 سنوات او بعد تقاعده الى قبره مباشرة . جلنا نعلم مردودية البرلماني في المجتمع فهي دون المستوى.
السيد المالكي يقول ان مساهمة البرلمانيين تصل الى 2900 درهم شهريا. نفترض ان البرلماني اخذ مقعده لولاية واحدة و هو في سن دون الثلاثين فهو سيستفيد من تقاعد 5000 درهم لمدة 30 سنة او اكثر باعتبار متوسط عمر الانسان حاليا ما بين 60 و 70 سنة اما بالنسبة لباقي الموظفين في الاجهزة المختلفة فهم ملزمون بمواكبة العمل حتى سن ما فوق 60 سنة ،الاعمار بيد الله،في هذة الحالة اما سيستفيد هذا الموظف من معاشه لمدة 10 سنوات او بعد تقاعده الى قبره مباشرة . جلنا نعلم مردودية البرلماني في المجتمع فهي دون المستوى.
6 - الطاهر جوال الخميس 22 فبراير 2018 - 16:11
لكم الحق في الدفاع عن مصالحكم و انقاذ صندوق تقاعدكم و لو كان الثمن هو 8 مليار سنتيم تدفعها خزينة الدولة كما تداولت ذلك وسائل الاعلام...و لكن سيدي رئيس البرلمان عليكم بأن تدافعوا عن حقوق المواطنين أيضا فهناك أجور عالقة و تعويضات لم تسو ما زالت في ذمة وزارة المالية رغم انتظار اصحابها منذ 2013 و كمثال على ذلك تعويضات التكوين اليومي للأساتذة....بدعوى أن وزارة المالية لا تتوفر على السيولة المالية....فما رأيكم؟
7 - سيسو عبدالله الخميس 22 فبراير 2018 - 17:07
إذا كنت أنت وأشقاؤك في المجلسين تهافتتم على الوصول إلى تلك الكراسي من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والدفع بعجلةالتنمية في مغربنا الغالي إلى الأمام فإنه من الضروري أن تتنازلوا على معاشاتكم وحتى رواتبكم الحالية وأن تفكروا أيضا في خفض أعدادكم المتقلة لكاهل ميزانية الدولة التي أصبحت لا تطيق ،فبانشغالكم بمصالحكم الخاصة ورفاهيتكم المملة ستفجرون الوضع في المغرب يوما ما لأن المواطن مل من تفاهاتكم ومن سوء التدبير.
8 - هاشمي الخميس 22 فبراير 2018 - 17:09
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سولت له نفسه المساس بالشعب
9 - عبدالحق الخميس 22 فبراير 2018 - 17:20
بعض الاخوة يتحدثون عن الربابنة اوبما يعرف قائد الطائرة حيث قامت ضجة
كان بالأجدر أن تكون الضجة على معاش البرلمانيين
وعلى من لهم عدة مناصب
كان بالأجدر أن تكون الضجة على معاش البرلمانيين
وعلى من لهم عدة مناصب
10 - عبدو الخميس 22 فبراير 2018 - 17:38
البرلماني لا يمثل الدولة .فلا معاش خارج الميزانية السنوية المخصصة للبرلمان : لانه مع عدم الاسراف ،وكثرة الامتيازات من الممكن اخراج حتى المعاشات منها .وبدون مساعدة احد ...
اما وان اراد البرلمان ,الابقاء على المعاش لصالح اعضاءه ؛ فما عليه الا تسجيلهم في الصندوق المغربي للتقاعد...واتباع المسطرة المتبعة لديه مع الموظفين العسكريين والمدنيين .وكفى المؤمن القتال (بتصرف في الاية الكريمة)
اما وان اراد البرلمان ,الابقاء على المعاش لصالح اعضاءه ؛ فما عليه الا تسجيلهم في الصندوق المغربي للتقاعد...واتباع المسطرة المتبعة لديه مع الموظفين العسكريين والمدنيين .وكفى المؤمن القتال (بتصرف في الاية الكريمة)
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