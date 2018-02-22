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كُتّاب وآراء
تراث يهودي أمازيغي
الخميس 22 فبراير 2018 - 15:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - abde itali الخميس 22 فبراير 2018 - 16:05
التعايش والتسامح يجماع الثقافة و الأديان وليكن لى الأسف المجتامعة فى عزلة من على أخلاق من على نهب ومن فى لا رحمة
2 - الاختراق الاسرائيلي الخميس 22 فبراير 2018 - 16:08
رحل اليهود اختيالا وقسرا بالتخويف ولم يتبق سوى أقل من 5000 يهودي بالمغرب، يعني أقلية بسيطة جدا لم تعد تبرز في المجتمع الا من خلال بعض المواسم السنوية التي تقام من طرف يهود العالم ببعض المدن ثم ينسحبون وكأنهم لم يكونوا يوما...
اجتماع مثل هذا من خطط له ولأي هدف؟
هناك الحديث عن أمازيغ ويهود وكأن الزنوج والعرب والأندلسيين لا وجود لهم؟؟؟
أعتقد أن اسرائيل تسعى الى التطبيع مع المغرب من بوابة النعرة الأمازيغية. وهذا ليس حبا في الأمازيغ ولكن وسيلة لتدمير المغرب كدولة تضم شعبا لم يعترف باسرائيل الا اذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم .
حذار من استغلال النعرة الأمازيغية لتشتيت المغرب.
اجتماع مثل هذا من خطط له ولأي هدف؟
هناك الحديث عن أمازيغ ويهود وكأن الزنوج والعرب والأندلسيين لا وجود لهم؟؟؟
أعتقد أن اسرائيل تسعى الى التطبيع مع المغرب من بوابة النعرة الأمازيغية. وهذا ليس حبا في الأمازيغ ولكن وسيلة لتدمير المغرب كدولة تضم شعبا لم يعترف باسرائيل الا اذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم .
حذار من استغلال النعرة الأمازيغية لتشتيت المغرب.
تعليق غير لائق
-20
3 - أمداكل نون الخميس 22 فبراير 2018 - 16:47
عجيب أمر الدنيا، في الأمس كان الكل يتهرب من tamazight و يتنكر لها أما اليوم فالكل أصبح يتبناها، السؤال المطروح هو ماذا وراء كل هذا؟ و لماذا لا يتكلم أحد باللغة الأمازيغية في الندوات التي تتعلق بتامازيغت؟ لماذا لا يكتب بها أحد حتى أولئك الذين يتقنونها جيدا؟
شخصيا أعتقد أن المغرب و شمال إفريقيا عامة في الأصل أمازيغي كليا، ثم انقسم الأمازيغ إلى يهود و مسلمين إلخ بالتالي فالمغاربة الموجودون الآن في اسرائيل هم من أصل أمازيغي بالأساس (و هو ما يفسر تشبتهم بعاداتنا و تقاليدنا الشمال إفريقية بالرغم من تواجدهم في الشرق الأوسط)
ما يحيرني مثلا في ألمانيا يتكلم الناس الألمانية، فرنسا الفرنسية، إيطاليا الإيطالية، اسبانيا الإسبانية، انجلترا الإنجليزية...، أما في شمال افريقيا لا عربية لا أمازيغية لا فرنسية لا اسبانية بل خليط من اللغات لا يفهمنا أحد في العالم إلا أنفسنا بل حتى بيننا لا نتفاهم 100%
هذا الوضع غريب حقا...
شخصيا أعتقد أن المغرب و شمال إفريقيا عامة في الأصل أمازيغي كليا، ثم انقسم الأمازيغ إلى يهود و مسلمين إلخ بالتالي فالمغاربة الموجودون الآن في اسرائيل هم من أصل أمازيغي بالأساس (و هو ما يفسر تشبتهم بعاداتنا و تقاليدنا الشمال إفريقية بالرغم من تواجدهم في الشرق الأوسط)
ما يحيرني مثلا في ألمانيا يتكلم الناس الألمانية، فرنسا الفرنسية، إيطاليا الإيطالية، اسبانيا الإسبانية، انجلترا الإنجليزية...، أما في شمال افريقيا لا عربية لا أمازيغية لا فرنسية لا اسبانية بل خليط من اللغات لا يفهمنا أحد في العالم إلا أنفسنا بل حتى بيننا لا نتفاهم 100%
هذا الوضع غريب حقا...
4 - هنيبال الخميس 22 فبراير 2018 - 16:51
تعايش الأمازيغ مع جميع الأجناس والأديان في سلام وو ئام حتى القرن السابع ميلادي. وبعد ذاك حدث ما حدث وانتهى كل شيئ. والسلام
5 - إنسان عقلاني الخميس 22 فبراير 2018 - 16:58
هذا هو التطبيع بأم عينه على ظهر الأمازيغ نحن مغاربة لسنايهودا ليكون هذا بتراث
6 - عمر الحركة الخميس 22 فبراير 2018 - 17:31
اسرائيل دولة اعطرفتم ام لا اما اما اليهود كالعرب هاجرو الى المغرب وفي المستقبل يسطوطنها الافارقة ولاسبان الامازيغ ليسو عنصريين كما يظن البعض الحكم لكم والعز والكرم والمال لنا تحياتي لليهود
7 - الزمر الخميس 22 فبراير 2018 - 17:51
السلام، لا دعي أن نكدب على بعضنا تنعتوت أهل فاس أنهم من اصول يهودية . وتعلمون أطفالكم نفس شيئ إلى يومنا هدا أن الفاسي يهودي.
في الشرق فيه الدولة إسرائيل، وفي المغرب مدينة إسرائيلية هي فاس حسب المعتقدات المغربية.
و حتى في المهجر نفس شيئ ، عندما يسأل مغربي على فاس وأهل فاس الجواب هو من أصول يهودية ، وكما يقول المثل الشعبي المغربي (لي ما لحق لعنب يقول حمض ) . ولوبيات الرباطية شغالة ولوبيات الجزائرة كدالك على نفس النغمات..
في الشرق فيه الدولة إسرائيل، وفي المغرب مدينة إسرائيلية هي فاس حسب المعتقدات المغربية.
و حتى في المهجر نفس شيئ ، عندما يسأل مغربي على فاس وأهل فاس الجواب هو من أصول يهودية ، وكما يقول المثل الشعبي المغربي (لي ما لحق لعنب يقول حمض ) . ولوبيات الرباطية شغالة ولوبيات الجزائرة كدالك على نفس النغمات..
8 - Ingénieur OCP à la retraite الخميس 22 فبراير 2018 - 17:52
Très bonne action, qui devra être poursuivie par d'autres, car elles permettront à nos concitoyens de s'affranchir de certaines idées préconçues, pricipalement celle qui réduit l'identite marocaine à la dimension arabo-musulmane et son histoire à 12 siècles, alors que nous avons une identité multiculturelle riche et une histoire millinaire dont nous sommes tenus d'en être fiers. Aussi, des efforts devont être déployés pour concilier nos concitoyens avec leur culture et leur histoire et corriger leur perception à cet égard, perception déformée par les idelogies importées des pays du Levant au Moyen orient tels que le panarabisme et l'islamisme, qui n'ont apporté aux peuples que malheurs et sous-développement.
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