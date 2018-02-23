24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0112:4615:5218:2219:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عمر بلافريج (5.00)

  2. بوسعيد يمدد التصريح والأداء الإلكترونيين بالمداخيل (5.00)

  3. المالكي: الاقتطاعات رفعت حضور نواب الأمة إلى مستوى قياسي (5.00)

  4. تحقيق قضائي في فرضية انتحار فتاة وسط وزان (5.00)

  5. مهنيو النقل يرفضون قتل تنافسية ميناء طنجة المتوسط بالبيروقراطية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التغطية الصحية لسهام وطوطال

التغطية الصحية لسهام وطوطال

الجمعة 23 فبراير 2018 - 00:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.