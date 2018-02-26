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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الجابري وموسيقى الشارع

الجابري وموسيقى الشارع

الاثنين 26 فبراير 2018 - 22:17

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1 - احمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:33
لماذا لا تفكر الوزارة الوصية (؟) على مد يد المساعدة و ترميم تلك الآلات الموسيقية بشكل ولو تقليدي و تركيبها حتى يتمكن
"الموسيقار" الموهوب من المزيد من العطاء
و تطوير تقنياته بشكل جمالي ...!
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