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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع الوكيل العام بالبيضاء

مع الوكيل العام بالبيضاء

السبت 24 فبراير 2018 - 14:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - mostafa السبت 24 فبراير 2018 - 15:45
ضمنيا حينما قال الوكيل لا شعوريا وعلى عقارات الاجانب خصوصا ـ ميز وفاضل بين عقارات المغاربة و الاجانب وهذا خطأ فادح سواء كان بقصد او غيره
لأن العدل لا يفاضل بين طرف واخر ولكنه الواقع الذي أجراه الله على لسان هذا الوكيل ،الحمد لله أنني أعيش في كندا بلد لا يفاضل في الحقوق بين ابن البلد و أجنبي حتى إن كان لا يملك الجنسية وترى هذه المعاملة بشكل ملموس في الادارات وكل المرافق الحكومية وحتى في الاسواق و ركوب الحافلة
أما فيما يخص محاربة المخدرات فلا داعي للكذب فالمغاربة و العالم أجمع يعلم أن أناس نافذين في المغرب يتاجرون في بيع القنب الهندي (الحشة) على مستويات كبرى ـ إن كانت للمغرب إرادة قوية وصادقة في محاربة الفساد بكل أنواعه فالطريق واضح لا لبس فيه ، في الصين مثلا تنفذ الاعدام ضد الفساد واستغلال النفوذ وبهذه الطريقة لم تسجل حوادث استغلال النفوذ في الصين إلا الفساد و الغش عند بعض التجار وقد عوقبوا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر الله يرزق المغرب ناس يخافون يوم الحساب
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17
2 - Wafi السبت 24 فبراير 2018 - 16:03
يجب عليكم تسهيل الإجراءات القانونية للوتاءق للحد من الرشوة .والسجن للمرتشين مع طرد كل من قصر في مهام عمله .من خلال تزويد المواطنين برقم الاتصال لشكوى.كما الحال في الدول الغربية
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11
3 - جرائم الأموال السبت 24 فبراير 2018 - 16:47
جرائم الأموال أولوية يا سعادة الوكيل،لأن سرقة المال العام تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.و تساهم في نشر الفقر والبطالة و التهميش و الحكرة و الإقصاء و ترفع منسوب الجريمة إلى درجة الرعب.فكر لو سمحت:لو أننا فعلنا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كعنوان للدستور و العهد الجديد و المرحلة، لأستطعنا أن نوفر المال العام الوفير لبناء المستشفيات و الجامعات و الشركات و نتفادى محاكمة الريف و عسكرته، و نتجنب هذه المحاكمة التي تسيء للوطن و للشعب و للدولة و للمؤسسات و للملك.و كل ذلك بقوة القانون و المؤسسات و بتطبيق القانون و تبني شعار"لا أحد فوق القانون " لإنقاد البلاد من الفساد و الاستبداد و الفوضى. و الله المستعان و السلام ختام من كريان سنطرال يا دولة المؤسسات و الحق و القانون. كفاكم من التهديد و الوعيد و اتقوا الله في وطنكم أيها الأنانيون.العالم يعرف أنكم أغنياء في حساباتكم و فقراء في ضمائركم و أخلاقكم.يا أمة أضحكت من جهلها الأمم المتحدة.
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4 - كيناني خويا السبت 24 فبراير 2018 - 16:55
العمل ثم العمل ثم العمل،و الاستقلالية ثم الاستقلالية ثم الاستقلالية.فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال:《قاضيان في النار و قاضي في الجنة》فمن الفائزين في أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مكان من الأرض؟
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