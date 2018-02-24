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كُتّاب وآراء
الدرهم في مواجهة مرميد
السبت 24 فبراير 2018 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - amr chenou السبت 24 فبراير 2018 - 16:00
تمكن بلال من جر محمد الدرهم الى الكلام رغم ان الضيف معروف بالكتمان
. لقاء جميل و ممتع.
. لقاء جميل و ممتع.
2 - البومبيست السبت 24 فبراير 2018 - 16:15
بلال مرميد يستضيف الدرهم بعد تعويمه ..
اكيد كل من شاهد هذه الحلقة سيترك بصمة طيبة من خلال ما سمعه وشاهده من حوار راقي وجميل جمع بين عمالاقين كل واحد في مجاله بلال في مجال النقد ومحمد الدرهم في مجال الموسيقى والغناء.
محمد الدرهم سواء تم تعويمه ام لا هو هرم من اهرامات الفن في المغرب مساره كبير في هذا المجال من خلال تجربته المسرحية مع المرحوم الطيب الصديقي مرورا بمجموعة جيالالة الخالدة
اكيد كل من شاهد هذه الحلقة سيترك بصمة طيبة من خلال ما سمعه وشاهده من حوار راقي وجميل جمع بين عمالاقين كل واحد في مجاله بلال في مجال النقد ومحمد الدرهم في مجال الموسيقى والغناء.
محمد الدرهم سواء تم تعويمه ام لا هو هرم من اهرامات الفن في المغرب مساره كبير في هذا المجال من خلال تجربته المسرحية مع المرحوم الطيب الصديقي مرورا بمجموعة جيالالة الخالدة
3 - الطاهري السبت 24 فبراير 2018 - 16:23
نموذج الحوار الراقي الشيق بلحظاته العصيبة و باعترافاته لكن في ظل احترام متبادل و تقدير من المقدم للضيف الكبير. برافو و هناك ما يتركنا نحب أبناء بلدنا و هناك امل في ان نطمح لتلفزيون مفيد. برافو ميدي1 و شكرا هسبريس
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