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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدرهم في مواجهة مرميد

الدرهم في مواجهة مرميد

السبت 24 فبراير 2018 - 14:30

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - amr chenou السبت 24 فبراير 2018 - 16:00
تمكن بلال من جر محمد الدرهم الى الكلام رغم ان الضيف معروف بالكتمان
. لقاء جميل و ممتع.
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2 - البومبيست السبت 24 فبراير 2018 - 16:15
بلال مرميد يستضيف الدرهم بعد تعويمه ..
اكيد كل من شاهد هذه الحلقة سيترك بصمة طيبة من خلال ما سمعه وشاهده من حوار راقي وجميل جمع بين عمالاقين كل واحد في مجاله بلال في مجال النقد ومحمد الدرهم في مجال الموسيقى والغناء.
محمد الدرهم سواء تم تعويمه ام لا هو هرم من اهرامات الفن في المغرب مساره كبير في هذا المجال من خلال تجربته المسرحية مع المرحوم الطيب الصديقي مرورا بمجموعة جيالالة الخالدة
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1
3 - الطاهري السبت 24 فبراير 2018 - 16:23
نموذج الحوار الراقي الشيق بلحظاته العصيبة و باعترافاته لكن في ظل احترام متبادل و تقدير من المقدم للضيف الكبير. برافو و هناك ما يتركنا نحب أبناء بلدنا و هناك امل في ان نطمح لتلفزيون مفيد. برافو ميدي1 و شكرا هسبريس
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