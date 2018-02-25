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كُتّاب وآراء
أخنوش يطلق مسار الثقة
الأحد 25 فبراير 2018 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - افران الاطلس المتوسط الأحد 25 فبراير 2018 - 16:47
Tout ce que vous dites et très intéressant et raisonnable c'est de cela que le citoyens marocain à vraiment besoin mais elle reste encore a réalisé sur le terrain car, c'est bien là le problème et la question qui se posent ou chercher l'argent comment financé ? donnés des promesse est une chose mais faut encore les tenir car tout ce dont le citoyen Marocain a vraiment besoin demande un grand budget est c'est a partir de là se pose le problème. car, notre économie ne peu répondre aux attentes du citoyen c'est la question qui se posent ce n'est pas juste tenir des discours et des débats
2 - حميد السلام الأحد 25 فبراير 2018 - 17:37
منذ 2007 وهو على رأس وزارة الفلاحة 11 سنة لم نرى سوى العجول السمينة في المعرض الفلاحي، كل المنتوجات موجهة لتصدير، سمك المغرب بيع للإتحاد الأوروبي والمغاربة لا يأكلون سوى الشرن والسردين، أين المخطط الأخضر؟ أين التنمية القروية؟ لا تزال الفلاحة تستنزف البوطا المدعمة في حين كل ستاصيونات أفريقيا مجهزة بالطاقة الشمسية، 900 مليار ربح من المحروقات ووسائل النقل تطالب بزيادة التسعيرة لغلاء المحروقات والضربة في جيب المواطن الفقير بالمباشر، الحاصول لك الله يا وطني الغالي.
3 - حلالة 59 الأحد 25 فبراير 2018 - 18:08
الانسان الشريف التقي الورع لا يستطيع تحمل مسؤولية شعب بأكمله. و حتى النصارى يقدمون الاستقالة في أي لحظة. خوفا من الله و لعنة التاريخ. لو كان أخنوش يحب المغاربة حقا لرفع يده عن السياسة و المسؤولية
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