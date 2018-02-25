24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/02/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|06:59
|12:45
|15:53
|18:24
|19:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- تاريخ المرأة على مقاس الفكر الأبوي .. إلى متى؟
- الصين تستخدم الروبوتات بمطاعم الطرق السريعة
- ترامب يعترف بأن شعره الاشقر الناعم يخفي الصلع
- حزب حليف لميركل يطالب باحترام اتفاقيات الهجرة
- تتويج فيلم روماني في مهرجان برلين السينمائي
أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)
غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)
البنزرتي و"السوبر الإفريقي" .. إشادة بالجمهور وانتقاد للهجوم الودادي (5.00)
إسبانيا تتصدر لائحة زبناء المغرب .. الملابس والرخويات في المقدمة (5.00)
- النيابة العامة: شكايات بـ"جرائم جنسية" وراء إيقاف الصحافي بوعشرين - (155)
- أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة - (153)
- أخنوش: "لّي كايتبُورد علينا" مفتقر لكفاءة ورصيد "حزب الأحرار" - (98)
- أخنوش يكشف "عرض التجمعيين" والتحاق 100 ألف مغربي بالتنظيم - (74)
- أخنوش: "الأحرار" لا يميع السياسة ويلتزم بإنجاح حكومة العثماني - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيرانية تلج بلاطو مشارف
الأحد 25 فبراير 2018 - 10:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - alami الأحد 25 فبراير 2018 - 17:58
إيرانية وتتكلم العربية تبارك الله عليها بدون أخطاء أحسن من بعض مذيعينا في التلفزيون. أيضا شعر جلال الدين الرومي رائع جدا. شكرا لمشارف.
2 - Lamya الأحد 25 فبراير 2018 - 18:23
طبعا قصائد جلال الدين الرومي تعد من اروع القصائد الصوفية و انا ايضا احبه كثيرا و اثر في شخصيتي نوعا ما. و شكرا للشاعرة الايرانية مريم حيدري (اسم جميل) على هديتها الروحية الرائعة لنا. و اللغة الفارسية فعلا لغة, مثل العربية لها وقع روحي خاص, يمكن القول انها لغة اسطورية. و احييك على هذا الجسر الادبي الذي تربطين به العرب بالفرس. و تحية ايضا لمقدم البرنامج الثقافي و الادبي المتميز, الاستاذ ياسين عدنان.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2