24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3306:5912:4515:5318:2419:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)

  2. غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)

  3. رئيس جهة الشرق يطلق مشاريع فلاحية قرب الحدود (5.00)

  4. البنزرتي و"السوبر الإفريقي" .. إشادة بالجمهور وانتقاد للهجوم الودادي (5.00)

  5. إسبانيا تتصدر لائحة زبناء المغرب .. الملابس والرخويات في المقدمة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيرانية تلج بلاطو مشارف

إيرانية تلج بلاطو مشارف

الأحد 25 فبراير 2018 - 10:31

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - alami الأحد 25 فبراير 2018 - 17:58
إيرانية وتتكلم العربية تبارك الله عليها بدون أخطاء أحسن من بعض مذيعينا في التلفزيون. أيضا شعر جلال الدين الرومي رائع جدا. شكرا لمشارف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - Lamya الأحد 25 فبراير 2018 - 18:23
طبعا قصائد جلال الدين الرومي تعد من اروع القصائد الصوفية و انا ايضا احبه كثيرا و اثر في شخصيتي نوعا ما. و شكرا للشاعرة الايرانية مريم حيدري (اسم جميل) على هديتها الروحية الرائعة لنا. و اللغة الفارسية فعلا لغة, مثل العربية لها وقع روحي خاص, يمكن القول انها لغة اسطورية. و احييك على هذا الجسر الادبي الذي تربطين به العرب بالفرس. و تحية ايضا لمقدم البرنامج الثقافي و الادبي المتميز, الاستاذ ياسين عدنان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.