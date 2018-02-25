24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/02/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|06:59
|12:45
|15:53
|18:24
|19:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- تاريخ المرأة على مقاس الفكر الأبوي .. إلى متى؟
- الصين تستخدم الروبوتات بمطاعم الطرق السريعة
- ترامب يعترف بأن شعره الاشقر الناعم يخفي الصلع
- حزب حليف لميركل يطالب باحترام اتفاقيات الهجرة
- تتويج فيلم روماني في مهرجان برلين السينمائي
أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)
غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)
البنزرتي و"السوبر الإفريقي" .. إشادة بالجمهور وانتقاد للهجوم الودادي (5.00)
إسبانيا تتصدر لائحة زبناء المغرب .. الملابس والرخويات في المقدمة (5.00)
- النيابة العامة: شكايات بـ"جرائم جنسية" وراء إيقاف الصحافي بوعشرين - (155)
- أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة - (153)
- أخنوش: "لّي كايتبُورد علينا" مفتقر لكفاءة ورصيد "حزب الأحرار" - (98)
- أخنوش يكشف "عرض التجمعيين" والتحاق 100 ألف مغربي بالتنظيم - (74)
- أخنوش: "الأحرار" لا يميع السياسة ويلتزم بإنجاح حكومة العثماني - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شغب الجمهور في مراكش
الأحد 25 فبراير 2018 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - رجاوي حقيقي الأحد 25 فبراير 2018 - 18:36
إذا كان معلق القناة الثانية تعمد في الحكم مسبقا بإلقاء اللوم و المسؤولية على جمهور الرجاء فإن من عاش جحيم اكد لنا استفزازات الأمن قبل و أثناء اللقاء خصوصا بين الشوطين و أوضح لنا بالوضوح أن رجال الأمن أشعلوا فتيل الشغب...
في انتظار كل ما يؤكد هذا الشطط و التعسف الأمني لا نصدر احكاما و نتهم فيها جمهورا ذنبه الوحيد هو التنقل بالآلاف من أجل نصرة الفريق و ملإ صناديق الفرق المستقبلة.
لذا وجب الحذر قبل إصدار اي حكم مسبقا حتى تتضح الحقيقة الخفية و المطلقة
في انتظار كل ما يؤكد هذا الشطط و التعسف الأمني لا نصدر احكاما و نتهم فيها جمهورا ذنبه الوحيد هو التنقل بالآلاف من أجل نصرة الفريق و ملإ صناديق الفرق المستقبلة.
لذا وجب الحذر قبل إصدار اي حكم مسبقا حتى تتضح الحقيقة الخفية و المطلقة
تعليق غير لائق
-29
2 - Ahmed de Rabat الأحد 25 فبراير 2018 - 18:41
كما شاهدنا المباراة و الله العظيم الى حشمنا داك شي دارو جمهور الرجاء ..ملثمين و بعصيهم ينزلون ضربا على كل من جاء في طريقهم اما المنشآت الرياضية فحدث و لا حرج انها عصابة منظمة لازم ان يدخلوا في خانة الارهاب و ان يحاكموا اشد الحكم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الإجرامية
3 - صالح صالح الأحد 25 فبراير 2018 - 18:44
هؤلاء ليسوا عشاق لكرة القدم وإنما مجرمون ومخربون. يجب أن يحاكموا علينا بالسجن والتعويض وإدراجهم في قوائم المنع من الدخول ﻻي ملعب رياضي. وعلى المستوى الوطني. وترتاح منهم الساحات الرياضية. والقاصرين منهم فالعقوبة على أولياء أمورهم.
4 - said الأحد 25 فبراير 2018 - 18:44
هؤلاء ليسوا بجمهور بل قطاع طرق ومقرقبين مراهقين٠ الجمهور الحقيقي يتفرج في بيته ولن يذهب للملاعب حتى يتم إقتلاع هؤلاء المجرمين الأميين الذين يسيؤون لكرة القدم٠ فهل سننظم كأس العالم مع قطاع طرق٠ يا ترى كم سيسرقون ويسبون ويغتصبون من فتاة إن نظمناه؟ أتمنى إعادة الترابي للشعب وتوعيتة وكذلك المسؤولين٠ وإلى ذلك الحين أشاهد الكرة الإنجليزية والاسبانية الراقية٠
5 - رياضي الأحد 25 فبراير 2018 - 18:48
المغرب بكل مؤسساته من امن وطني و درك ملكي و قوات مساعدة و قوات التدخل السريع و الفرقة الخاصة لمحاربة الارهاب و القوات المسلحة الملكية و......الخ ...الكل عاجزون على القضاء على ظاهرة شغب الملاعب...مهزلة!!!!!!!
6 - رياضي الأحد 25 فبراير 2018 - 18:49
هذه ليست برياضة بل الفوضى والتسيب هل الجماهير التي يحب انديتها تقوم بهذه الافعال ؟
انهم بلطجييون وليس رياضييون ؟
يجب معاقبتهم طبقا للقانون ؟
انهم جانحين ومنحرفين ينزعون الكراسي من امكنتها بكل حدق وجرم ؟
اين قانون شغب الملاعب ببلادنا ؟
انهم يخربون ممتلكات الغير ؟
اصبحنا لانفهم ماذا يجري بملاعبنا الكروية ؟
انهم بلطجييون وليس رياضييون ؟
يجب معاقبتهم طبقا للقانون ؟
انهم جانحين ومنحرفين ينزعون الكراسي من امكنتها بكل حدق وجرم ؟
اين قانون شغب الملاعب ببلادنا ؟
انهم يخربون ممتلكات الغير ؟
اصبحنا لانفهم ماذا يجري بملاعبنا الكروية ؟
7 - لبيب وادي زم الأحد 25 فبراير 2018 - 18:52
علموا بنيكم هدبوا. فالعلم خير قوام
ومال المعدمينا ادا هم. خرجوا من الدنيا بغير حطام
جمهور همج ، يفتقر الاخلاق وثقافة روح التنافس الشريف والروح الرياضية ، والمعنى الحقيقي للحرية وحقوق الانسان.
ومال المعدمينا ادا هم. خرجوا من الدنيا بغير حطام
جمهور همج ، يفتقر الاخلاق وثقافة روح التنافس الشريف والروح الرياضية ، والمعنى الحقيقي للحرية وحقوق الانسان.
8 - حديدان الأحد 25 فبراير 2018 - 18:54
مع الاسف المغاربة تنقصهم التربية والاخلاق لا ناهي ولا منتهي الكل يعتقد نفسه على خلق عظيم في حين يعيش عكس ذلك ، صورة المغرب في الحضيض ويسوقها هؤلاء بكل فخر واعتزاز.
9 - Sami الأحد 25 فبراير 2018 - 18:56
قمة التخلف، عقلية متسخة...هدا هو المنتوج للشباب المخدر.
11 - مواطن الأحد 25 فبراير 2018 - 18:58
الأمن الوطني طلب منع السفر الجماعي للمشجعين لكن مع كامل الاسف جهات ما ضد كل ما يصدر من الأمن النتيجة حادثة سير مؤلمة زاءيد شغب بالملعب خساءير مهمة تعرض لها الملعب واتمنى أن تكون مادية فقط وتعازينا للعاءيلات التي فقدت ابناءها في حادثة سير المروعة
12 - زاهي الأحد 25 فبراير 2018 - 18:59
احسن دار جمهور رجاء ريب الحفلة امن لاواطنيتعدا ويستحق العصا بغاو جمهور انجليز ونساو بلي هدا راه جراد مايسكتش على ظلم
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12