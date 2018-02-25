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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زيان واعتقال بوعشرين

زيان واعتقال بوعشرين

الأحد 25 فبراير 2018 - 23:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - wood الأحد 25 فبراير 2018 - 23:22
المخزن ينطبق عليه المثل : (كذب المنجمون و لو صدقوا) . فالمخزن له باع طويل في المكر و الخداع و التزوير و تلفيق التهم دون ان ننسى ان المخزن كان دائما يحمي و يتستر على مختلف انواع المجرمين طوال عقود و آخرها العفو سرا على دانيال مغتصب الاطفال في غفلة من الرأي العام رغم انه محكوم عليه بمدة طويلة في السجن !!!
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68
2 - الصراحة على عين ميكا الأحد 25 فبراير 2018 - 23:25
صحيح ماقاله يريدون محاربة الفساد بتلفيق التهم وهذه حيلة قدم العديد على اثرها المحاكمة كا ستراوش كان.
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37
3 - yassine الأحد 25 فبراير 2018 - 23:29
لن نسمح بان يصبح المغرب اضحوكة العالم كما هوالحال في مصر ..
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46
4 - moha o'trente الأحد 25 فبراير 2018 - 23:37
Elmkhzen joue à la démocratie avec son entourage loin du peuple et de la réalité ce journaliste a cru que c'était vrai qu'on était en démocratie alors il va se réveiller avec une nouvelle accusation makhzennienne " harcèlement sexuel " après l'accusation du terrorisme et l'accusation de trahison le makhzen a modernisé on à l'accusation de l'harcèlement sexuel et comme les occidentaux travaillent sur le sujet ils ne vont pas demander des comptes au makhzen donc se mec Allah yerahmo
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19
5 - samir الأحد 25 فبراير 2018 - 23:44
أصبحنا نشبه مصر في كل شيء.وا شوهتاه.للاسف لم يبقى شيء يعجب في بلادنا
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49
6 - Saad الأحد 25 فبراير 2018 - 23:49
طريقت القاء القبض على الصحفي، والتهم الموجهة اليه شبيهة بما يقع في دول الخليج، هل هناك ايت علاقة بين ملف الصحفي ورغربت انتقام احدا الدول الخليجية منه، والله اعلم
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30
7 - فاروق الأحد 25 فبراير 2018 - 23:56
بمجرد مشاهدتك فيلم un flic dans la mafia تفهم واقع الجديد للحريات الذي بدئنا نستشعره .. اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين انتكاسة حقوقية جديدة..اخشى ان نحتاج في المستقبل لهيئة الإنصاف و المصالحة الثانية و الثالثة
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35
8 - هشام بلفقيه الأحد 25 فبراير 2018 - 23:59
أين الدستور المتقدم الذي زعموا أن 99,99% من الشعب وافق عليه
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30
9 - Said الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:10
المغرب غادي الهواية و الحمد لله .ولا و تابعين السيسي هو لي كايعلمهم كيفاش طحن الشعب و ديليه فلوسو ولي دوا امشي الحبس .
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28
10 - JAD الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:18
خلاصة الكلام إدا كنت في المغرب فلا تستغرب عيش أنهار تسمع أخبار محاصرة العمارة حيت يوجد مقر الجريدة من طرف تلات عناصر امنية و صعود 13فردا امنيا لإقتحام المكتب لإحضار رئيس التحرير بشبهة تهمة إعتداءات جنسية حسب البلاغ الصادر عن وكيل الملك القضية هنا غامضة و عجيبة كان من الأجدر تكليف فرقة كومندو خاصة لهده المهمة......
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25
11 - عبد الحق الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:19
ارجو أن يكون القضاء في المستوى.وان لا نصبح أضحوكة للعالم.الملف متابع من طرف الاعلام العالمي.وكل القنوات الدولية تتحدث عنه.رجاء لا تجعلونا أضحوكة.المغرب والمغاربة يستحقون أفضل من هذا...
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14
12 - سعيد السوسي الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:32
نحن ضد كل من سولت له نفسه إسكات الصحافة لكن ليس الصحافي فوق القانون
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3
13 - yassine الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:57
الوباء السيساوي وصل المغرب بكل نجاح ، حقا صدق من قال أكلنا يوم اكل الثور الابيض ..
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