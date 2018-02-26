24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/02/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|06:56
|12:45
|15:54
|18:26
|19:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
- شرطة البيضاء توقف مروجي أدوية ومستحضرات طبية
- رداءة مسلك طرقي تغضب سكّانا نواحي ابن أحمد
- وفاة مغربي ألقى بنفسه من نافذة فندق بإسبانيا
دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية (5.00)
هذه معطيات صادمة حول صحّة سائقي الحافلات العمومية بالمغرب (5.00)
- الملك محمد السادس يخضع لعملية ناجحة بمصحة في فرنسا - (648)
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر" - (122)
- تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين - (78)
- دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية - (65)
- انتشار "البراريك" يجهض إعلان الدار البيضاء بدون دور صفيح - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بين الويدان .. جوهرة الأطلس
الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ام البنات الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:07
لقد زرتها بالفعل منطقة رائعة نطلب من الله عز وحل ان يرحمنا بامطار الخير حتى يعود سد بين الويدان لما كان عليه
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1