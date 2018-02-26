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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بين الويدان .. جوهرة الأطلس

بين الويدان .. جوهرة الأطلس

الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:40

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1 - ام البنات الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:07
لقد زرتها بالفعل منطقة رائعة نطلب من الله عز وحل ان يرحمنا بامطار الخير حتى يعود سد بين الويدان لما كان عليه
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