بوعشرين أمام وكيل الملك

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كُتّاب وآراء
بوعشرين أمام وكيل الملك
الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - إلياس الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:07
نفس تهم طارق رمضان في فرنسا ... و الهدف نفسه هو إسكاته و إستأصال جميع الأصوات الحرة ... دائما يخطر في بالي سؤال .... من يقود المغرب إلى الهاوية ؟
2 - تعليق الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:17
يجب تطبيق القانون وانصاف الضحايا. اصحاب نظرية المؤامرة يلفقون التهم للمخزن وبان المدعو بوعشرين لفقت له التهم . يا امة ضحكت من جهلها الامم
تعليق غير لائق
-35
3 - احمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:23
انا بان ليا هاد القانون ديال التحرش داز غير باش اخدم المصالح ديال المخزن باش اصفي بيه حساباتو مع لي سخن عليه راسو.رضا عليك راه غزل سخط عليك تحرش ...
4 - سعيد الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:35
أجزم أن 90 /100 من الغاربه متابعي ما يقع ل الصحافي بو عشرين ( شرطي )،،، لم يستزيغوا الطريقه التي ثم إيقافه بها ،هاذا بغير النظر إلى أن كان مذنب أو بريء ( يرجع ذالك لكونه قلم حر و جريء ) الكل يتكلم عن ناريه المؤامرة لماذا كان أخرى ب النيابة العامه أن تعامله كأي مواطن عادي يواجه شكايات ب التحرش أو الاغتصاب ( استدعاء لأمر يهمكم ) و كفا ( بلا ما العالم يجيب أخبار يتم تسويقها من طرف أعداء المغرب كقمع للصحافة الحره )
الخ؛ ؛؛؛؛؛؛
الخ؛ ؛؛؛؛؛؛
5 - اضحكني الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:02
والله اضحكني التعليق الاخير، شراء الذمم وتلفيق التهم مثل النظام السيساوي الذي ينام في حضن الصهاينة و يصور نفسه حارسا على الاخلاق ،مع بعض النفحات الوطنية.
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
6 - meme الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:24
يا ك كاينين فديوات يجبدوهم اولا؟ ثم داكشي قدييييم علاش يالله جبدوه ! باغين فيك الخدمه اسي بوعشرين وصلتي ليهم الئ الصح ..لقد اعجبني ما كتبه صاحب (( اعجبني )) تبارك الله عليك
7 - الزمر الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:30
السلام، البوست فيها وفيها وديال المغربية فيه، والنساء عامة ادا تعرضوا إلى هده الأمور دون إرادتهم أو حق شرعي فمعظم النساء أو الفتيات يشعرون بنجاسة ، لأن الرجل عامة مخلوق نجس.
8 - متسائل الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:48
اتعجب لكل التعاليق التي تدافع والتي تستنكر اتظنون ان الساحة فيها غزلان وخرفان بالعكس السياسة كلها للمتوحشين لمادا ثم اثارة هده القضية اليوم؟ انت في صراع وما دام لديك نقاط ضعف توقع ان تستعمل ضدك وهدا في كبريات السياسات وخير دليل ما وقع بين تركيا والامارات ادن المخزن بعيد كل البعد عن هدا والقضاء ايضا كل ما في الامر عندك نقطة ضعف استغلها خصمك واوقع بك نقطة ارجع للسطر
9 - hicham الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:55
سيلقا مصير رشيد نيني والمهداوي هذه ضريبة الجرءة
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