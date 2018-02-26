24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/02/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|06:57
|12:45
|15:53
|18:25
|19:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
- بوعشرين والاتجار بالبشر
- الملك محمد السادس يخضع لعملية ناجحة بمصحة في فرنسا
- كيف جئت إلى الحركة الحقوقية؟
لسان بنكيران يتأرجح بين تماسك "البيجيدي" وتموقع "الإخوان" (5.00)
سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير الشوارع من الباعة الجائلين (5.00)
تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين (5.00)
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر" - (77)
- تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين - (69)
- زيان: بوعشرين متابع بـ"خرايْف جحا" .. والإدريسي: قضية القرن - (61)
- إيقاف 65 شخصا بسبب الشغب في ملعب مراكش - (53)
- قانون يلزم الأبناك المغربية إبلاغ الإدارة الأمريكية معلومات جبائية - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
متقاعدون وسلطات خريبكة
الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - جواد من بلاد الغربة الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:58
ليكم الله اولاد مدينتي
م ش ف ماتو فيه جدودي عمامي او حتى خوالي
او خاد لينا البلاد بتمن التراب الله يأخذ فيكم الحق
خلينا ليكم الجمل بما حمل واعطيو لناس لي بقاو كرامة العيش يا عصابة م ش ف
جواد Ingenieur aus Deutschland
م ش ف ماتو فيه جدودي عمامي او حتى خوالي
او خاد لينا البلاد بتمن التراب الله يأخذ فيكم الحق
خلينا ليكم الجمل بما حمل واعطيو لناس لي بقاو كرامة العيش يا عصابة م ش ف
جواد Ingenieur aus Deutschland
2 - O-T-Y- الاثنين 26 فبراير 2018 - 19:02
هل يمكن اعتبار الحكومة المغربيى حكومة فاشلة؟ مثل اليونان و العراق و ليبيا و الصومال و غيرها؟ اي جولة غير قادرة على التسيير و التدبير لابسط مشاكل البلد؟ و كيف نفسر فشل الحكومات او الدولة؟ لا تعليم لا صحة لا نقل والووووووو اي قطاع فيه تسيب و سيبة و فوضى مما يجعل البلد بلدا غير طبيعي؟ اذ الحياة فيه صعبة جدا و ابسط الامور هي مشكلة فمن اين اتى الامر؟ ام هو مشكل اقتصادي ام ريع ام مشكل تدبير و تسيير ام ماذا؟ علاش المغرب واقف في القضايا المهمة و لا يجد لها جوابا و لو نسبيا؟ هل المر سياسي متعلق بالنمودج السياسي الغير ملائم و الذي لا احد يريد نقده و جعله موضع السؤال؟
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2