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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | متقاعدون وسلطات خريبكة

متقاعدون وسلطات خريبكة

الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:00

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1 - جواد من بلاد الغربة الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:58
ليكم الله اولاد مدينتي
م ش ف ماتو فيه جدودي عمامي او حتى خوالي
او خاد لينا البلاد بتمن التراب الله يأخذ فيكم الحق
خلينا ليكم الجمل بما حمل واعطيو لناس لي بقاو كرامة العيش يا عصابة م ش ف
جواد Ingenieur aus Deutschland
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2 - O-T-Y- الاثنين 26 فبراير 2018 - 19:02
هل يمكن اعتبار الحكومة المغربيى حكومة فاشلة؟ مثل اليونان و العراق و ليبيا و الصومال و غيرها؟ اي جولة غير قادرة على التسيير و التدبير لابسط مشاكل البلد؟ و كيف نفسر فشل الحكومات او الدولة؟ لا تعليم لا صحة لا نقل والووووووو اي قطاع فيه تسيب و سيبة و فوضى مما يجعل البلد بلدا غير طبيعي؟ اذ الحياة فيه صعبة جدا و ابسط الامور هي مشكلة فمن اين اتى الامر؟ ام هو مشكل اقتصادي ام ريع ام مشكل تدبير و تسيير ام ماذا؟ علاش المغرب واقف في القضايا المهمة و لا يجد لها جوابا و لو نسبيا؟ هل المر سياسي متعلق بالنمودج السياسي الغير ملائم و الذي لا احد يريد نقده و جعله موضع السؤال؟
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