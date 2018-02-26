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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوعشرين والاتجار بالبشر

بوعشرين والاتجار بالبشر

الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - wood الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:37
بوعشرين شخص معروف و ليس نكرة ، بل لديه علاقات كثيرة مع اشخاص مختلفين و يشتغل في مجال الصحافة و الاعلام و في الغالب مثل هؤلاء الاشخاص لا يملكون الوقت لحك رؤوسهم و قضاء ابسط اغراضهم الشخصية ، بالاضافة ان مركز الشخص الاعتباري يحعله محط انظار و تتبع الجميع . ففي المغرب مثل هذه السلوكات يستحيل القيام بها دون علم المحيط به ، كالدعارة و استغلال النفود ، الاتجار في المخدرات ، كما تدعي السلطات ان المعني يسجل جرائمه على قرص صلب ، فكيف بشخص في شقاق مع سلطة مخزنية معروفة ببطشها يورط نفسه في جرائم خطيرة و يوثقها، فواضح ان الملف مفبرك جملة و تفصيلا من طرف اجهزة المخابرات !!
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11
2 - عمر الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:48
المحامي يتحدث عن بوعشرين وكأنه ملاك.
الاتهامات خطيرة والايام القادمة ستحمل الكثير في هذا الملف الذي أتمنى ان لاينسينا مشاكل شعبنا الحقيقة التي يعيشها يوميا والتي تستحق الاهتمام والمتابعة والتعاطي اكثر من غيرها.
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-2
3 - مواطن الاثنين 26 فبراير 2018 - 19:00
سيارة الامن التي خرجت من المكان لم تحترم علامة. قف.stop. المركبة في باب الخروج.
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-1
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