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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسوم ما قبل التاريخ بزاكورة

رسوم ما قبل التاريخ بزاكورة

الاثنين 26 فبراير 2018 - 21:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الاثنين 26 فبراير 2018 - 21:53
انت شفتي غير الصخور . راه حنا سكان زاكورة ربما ننتمي إلى ما بعد التاريخ فنحن أكثر صبرا من الجمل والصبار .. تهميش في تهميش
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21
2 - رحموني عبدالله الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:23
أعتقد أنه ادا لم تغير وزارة الثقافة جلدتنا في إعطاء قيمة لهدا الموروث فسيكون ماله السلب والنهب كما وقع في ايت وزيك بتازارين إقليم زاكورة.،الحراسة ضعيفة جدا ومن يقوم بها مهضوم الحقوق.اتمنى تخصيص ميزانية للحفاظ على كنوز هدا الوطن العزيز.
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7
3 - المجيب الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:36
رسومات ما قبل التاريخ باللون الاحمر عادة ما كانت تنفذ بصباغة عضوية مستخرجة من صمغ شجرة دم التنين Dracaena draco . وهذه الشجرة ناذرة جدا ولم يبقى منها في العالم الا بعض العينات في المغرب (ضواحي تيزنيت) وفي تينيريفي بجزر الكاناري وبجزيرة مادير والراس الاخضر وكذلك في جزيرة سقطرة اليمنية. وعندنا في المغرب تسمى محليا بشجرة اجكال. وهي شجرة غريبة وجميلة المنظر وتكون في الاجراف الصخرية الصعبة البلوغ. السؤال المحير هو: هل شجرة دم التنين هذه ( اجكال) تتواجد او سبق لها ان تواجدت في زاكورة؟؟ اعتقد ان تكثيف البحث عن هذه الشجرة في زاكورة وضواحيها سيكون امرا مهما للغاية واكتشافا رائعا. بالتوفيق انشاء الله لفريق العمل هذا ومزيدا من التالق. برافو !!!
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