24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/02/2018
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|06:56
|12:45
|15:54
|18:26
|19:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
- شرطة البيضاء توقف مروجي أدوية ومستحضرات طبية
- رداءة مسلك طرقي تغضب سكّانا نواحي ابن أحمد
- وفاة مغربي ألقى بنفسه من نافذة فندق بإسبانيا
دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية (5.00)
هذه معطيات صادمة حول صحّة سائقي الحافلات العمومية بالمغرب (5.00)
- الملك محمد السادس يخضع لعملية ناجحة بمصحة في فرنسا - (648)
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر" - (122)
- تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين - (78)
- دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية - (65)
- انتشار "البراريك" يجهض إعلان الدار البيضاء بدون دور صفيح - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سلمى رشيد وسحر المغربيات
الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ahmed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:10
يقول الدكتور مصطفى محمود رحمه الله.
ولو كان جمال المرأة لها لبقي ولدام ... ولكنه سرعان ما يختفي ويعود لموطنه الأصلي ولخالقه. واذا أردت ان تعرف حقيقة امراة فانظر لها بعقلك وليس بعينك.
ولو كان جمال المرأة لها لبقي ولدام ... ولكنه سرعان ما يختفي ويعود لموطنه الأصلي ولخالقه. واذا أردت ان تعرف حقيقة امراة فانظر لها بعقلك وليس بعينك.
2 - عبد الله الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:24
الجمال جمال الروح اما الزواق يطير وكما يقال يلا غاب الزين يبقاو حروفو!؟!!
3 - BAY DAWI الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:51
الجمال شئ والحسن شيئ اخر. فالجمال سرعان ما يتلاشى اما وجه حسن فيدوم حسنه .يمكن ان تجمل المراة وجهها بواسطة مساحيق لكنها لا يمكنها ان تحصل على وجه حسن ان لم يكن في اخلاقها حياء.شخصيا رايت الجمال في المغربيات لكن بحكم اندثار الحياء لم ار قط حسناء .على كل اللي بغا يخطب يجي في الرابعة صباحا هههههه.
4 - Hassan الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 01:44
Salam Rachid, is respectful and beautiful. Instead of showing negativity in the comments, show some positivity and love. Losers are weepers.
تعليق غير لائق
-23
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4