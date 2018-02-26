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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سلمى رشيد وسحر المغربيات

سلمى رشيد وسحر المغربيات

الاثنين 26 فبراير 2018 - 23:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ahmed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:10
يقول الدكتور مصطفى محمود رحمه الله.

ولو كان جمال المرأة لها لبقي ولدام ... ولكنه سرعان ما يختفي ويعود لموطنه الأصلي ولخالقه. واذا أردت ان تعرف حقيقة امراة فانظر لها بعقلك وليس بعينك.
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40
2 - عبد الله الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:24
الجمال جمال الروح اما الزواق يطير وكما يقال يلا غاب الزين يبقاو حروفو!؟!!
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21
3 - BAY DAWI الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 00:51
الجمال شئ والحسن شيئ اخر. فالجمال سرعان ما يتلاشى اما وجه حسن فيدوم حسنه .يمكن ان تجمل المراة وجهها بواسطة مساحيق لكنها لا يمكنها ان تحصل على وجه حسن ان لم يكن في اخلاقها حياء.شخصيا رايت الجمال في المغربيات لكن بحكم اندثار الحياء لم ار قط حسناء .على كل اللي بغا يخطب يجي في الرابعة صباحا هههههه.
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19
4 - Hassan الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 01:44
Salam Rachid, is respectful and beautiful. Instead of showing negativity in the comments, show some positivity and love. Losers are weepers.
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-23
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