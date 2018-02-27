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كُتّاب وآراء
أخنوش وحكم القضاء الأوروبي
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
1 - احمد سلطان الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:24
الصحراء مغربية وستبقى كذلك حتى يرث الله الارض ومن عليها
2 - عبدو العثماني الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:25
قطاع الصيد البحري اصبح قطاعا رائدا على المستوى الدولي و القاري و من حقنا ان نفتخر به و نطالب السي اخنوش بمضاعفة مجهوداته لتنمية هذا القطاع خاصة في الاقاليم الجنوبية لاغلاق افواه المتآمرين ضد الوحدة الترابية لوطننا
تعليق غير لائق
-48
3 - Amanar Rifi الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:31
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها، لا شيء بامكانه تغيير هذا المعطى، فليس من حق الاتحاد الاوربي التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، و المغرب له كامل الصلاحية في التعاقد بشأنه مياهه الاقليمية كما يحلو له.
و عاشت الصحراء مغربية 100 %
و عاشت الصحراء مغربية 100 %
4 - RALEUR الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:36
هذاك الحوت ديال جنوب الصحراء المغربية إلى مابغاتوش أروبا غادي إرخاص، إيوا جيبوه لينا نطحنو مو٠ وحتى الخضرا جيبوها لينا وتشوفو ما كاين غير طحن٠
5 - الغرب الشاطر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:38
يجب التعاطي بالجدية اللازمة مع الاملاءات المفروضة على المغرب فالدبلوماسية الهادءة لاتفيد في جميع المواقف وعلى المغرب ان يكون من الذكاء حتى لاينجر لعدالة الغرب المطلقة فلا ملاءكة على الارض هذا الحكم سياسي اكثر من قانوني ويحقق شيءين مهمين لدول الاتحاد فهو يجعل المغرب في موقف ضعف من عملية التفاوض على استغلال خيراته ومن جهة هي هدية للجزاءر حتى يستمر نهب الغاز والنفط الجزاءري حصرا وعلى دول الاتحاد فمتى نستفيق متى ايها الاغبياء .
6 - amal hajiri الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:46
رجل الدولة بإمتياز وجميع قرارته ومجهودته في صالح الوطن ندعو الله التوفيق له وللجميع
تعليق غير لائق
-54
7 - oum imran الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:46
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها و كلنا مغاربة من طنجة للكويرة كما قال سيدنا الملك نصره الله
8 - الحسني الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:47
مجهودات وتضحية الوزير بدأت تعطي اكلها.. اتمنى له التوفيق
تعليق غير لائق
-49
9 - مغربية حرة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:48
السيد أخنوش اثبت على انه احسن وزير مر على وزارة الفلاحة والنتائج هي التي تتحدث اما افواه المأجورة التي تسب وتشتم الوزير اقول لهم الله يهدكم ويرد بكم الطريق الصواب ودعو الرجل يشتغل في صمت
تعليق غير لائق
-48
10 - الناصري الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:50
المغرب في طريقه الصحيح مع جميع الشركاء وخصوصا مع دول االاتحاد الاوروربي وفق استراتيجية محكمة.والصحراء مغربية وتبقى مغربية إلى ان يرث الله الارض ومن عليها
تعليق غير لائق
-29
11 - براهيم بوتمورانت الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:52
واضح أن الكيان الوهمي وحليفه الجزائر كانتا تبحثان عبر هذا الحكم عن "وضعية" معترف بها للجمهورية الوهمية، بيد أن لا شيء في الاتفاق الأخير أو الذي قبله يذكر من قريب أو بعيد هذا الكيان الوهمي.
12 - صمتي شموخي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:54
انتهى زمن الاستفزازات والسياسة المغربية اصبحت اقوى الان وخاصة ان هذا القطاع بالذات في ايدي امينة يحسنون التسيير والتدبير ....
تعليق غير لائق
-31
13 - إلى الامام الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:57
المغرب في صحراءه و الصحراي في مغربها و لا لن نخضع لمؤامرات الاعداء ضد وطننا الحبيب
14 - ملاحظ حرر الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 15:57
الكيان الوهمي يسعى لايجاد اسباب و مبررات يدافع بها عن ادعاءاته الكاذبة لكن المغرب راكم تجربة رائدة خاصة في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري و من غير الممكن ان تكون محط استغلال من طرف الكيان الوهمي خاصة و ان المواطنين يلمسون هذه الانجازات و يستحسنونها
15 - khaledtop الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:01
لاحولة ولاقوة الابالله
اوروبا تضرب عصفورين بحجر واحد
عصفور الجزائر وهو البترول
عصفور المغرب وهو السمك
وتبقى الشعوب وخيراتها فى الاوهام
وهل اسماك المغرب تسال احدا الادن للسفر من شمال المغرب الى جنوبه؟
اوروبا تضرب عصفورين بحجر واحد
عصفور الجزائر وهو البترول
عصفور المغرب وهو السمك
وتبقى الشعوب وخيراتها فى الاوهام
وهل اسماك المغرب تسال احدا الادن للسفر من شمال المغرب الى جنوبه؟
16 - mohamed rida الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:02
قطاع الصيد يدبره أصحاب الكفاءة ولا خوف عليه
تعليق غير لائق
-18
17 - marokki الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:02
اعطيتوا قيمة للإتحاد الأوروبي اش دارت لينا هدي 43 سنة دائما عراقيل الحل الوحيد قفل باب الاتحاد وفتح ابواب اخرى اسيا وامريكا الاتينية وطلقوا الحراكة على الحرية على حريتهم يقطعوا البحر وضغطو على اوروبا بالهجرى السرية شحال من سنة وانتم شرطة اوروبا ،افعلو مثل تركيا خلات الحراكة يغزون اليونان حتى وصلوا الى المانيا وفي الاخير بدات اوروبا تستنجد بتركيا بالتدخل وفرض عليهم اردوغان بإلغاء التأشيرة الأوروبية على تركيا وبشروط تركية مع مساعدات مالية للاجئين ان ارادت تركيا ان يقيموا في بلادها الاجئين،تركيا عطات قيمة ليها،للتدكير تركيا من الدول الاقتصادية الكبرى في العالم
18 - مواطن الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:09
ربما سيكون الامر في صالح المواطن الغلبان وتنخفظ الاثمنة عار انيصل ثمن السردين 20 درهم للكلج في بلد تمتد مياهه البحرية من السعيدية حتى الكويرة
19 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:09
الاتحاد الأوروبي أبرز موقفه بوضوح بعد المراوغات والتضليل. الدور على من يدعي يدافع عن حدود المغرب باجراء قوي بفك الاتفاق وعدم تجديده لان الأوروبيون بهذا القرار سيضغطوا اكثر لكسب المزيد. اما السيد اخنوش ما بقا يشوف. فاشلون على كل المستويات الذاخلية والخارجية.
20 - khalifa الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:13
يجب على المغرب استقطاب أسطول بحري للصيد في أعالي البحار وتزويد الاسواق المغاربة لأجود الأسماك باثمنة مناسبة وتبا للتفاقياتهم . ما يهمهم فقط هي مصالحهم واستفزاز المغاربة لإجبارهم على بيع سواحلهم باثمنة تناسبهم .
21 - قدورNL الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:20
المشكل العويص هو أن بلادنا يحكمها أناس يرعون مصالحهم أولى من مصالح الوطن، أناس يستفيدون كثيرا من هذه الإتفاقيات وبالتالي لا يستطيعون إتخاذ قرارات عقابية ضد الاتحاد الأوروبي فمثلا التهديد بعدم التعرض للمهاجرين الأفارقة المتوجهين لأوروبا كاف لكي تراجع أوروبا موقفه من قضية الصحراء المغربية لصالح المغرب.
22 - عبد الحفيظ الصويري الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:22
الحمد لله مكاين لاش نخافو على قطاع الصيد فبلادنا، حيت كاينين ناس خدامين فهاد القطاع بروح المسؤولية، اوماحد السيد الوزير شاد هاذ القطاع مايمكن إلا ايزيد اطور ان شاء الله.
تعليق غير لائق
-21
23 - أحمد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:27
دون أن نذهب وراء الشروحات المتيهة والمظللة.
المغرب أصبح مستهدفا بشكل مباشر :
-أولا من بعض الدول الأوربية (التي كانت بالأمس القريب تستعمر أفريقيا كانجلترا صاحبة الطلب المتعلق بالحكم الصادر هذا الصباح) حينما توغل - المغرب- مؤخرا في القارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
-ثانيا من قبل المافيات العالمية والتي لها تأثير على القرارات الأورية بعدما حارب المغرب العصابات التي كانت تستخدم أراضيه كمنصة دولية لتجارة كل أنواع الممنوعات من الحشيش حتى السلاح. وما أحداث الحسيمة وجرادة إلا بوادر ذلك المخطط.
-ثالثا هناك مافيات تستغل الثروات البحرية بطرقها الخاصة وحينما أغلقت أبواب البحار المغربية في وجهها أثرت بوسائلها وثقلها من حيث أن بعض الحكومات الأوربية تساندها في تكتيكاتها للضغط على المغرب وشرائها خيرات البحر واستغلالها لثرواته بأقل الأثمان وفي السوق السوداء.
سيؤدي المغرب ثمن تقدمه:
1)تحرير الدرهم،
2)العودة القوية لأفرقيا الأنكلوفونية والفرنكوفونية،
3)الريادة الأمنية قاريا وعالميا،
4)الإستراتيجيات السياسية والإقتصادية.
ما أطلبه من طاقم هسبريس هو نشر هذه الأفكار ولكم جزيل الشكر.
المغرب أصبح مستهدفا بشكل مباشر :
-أولا من بعض الدول الأوربية (التي كانت بالأمس القريب تستعمر أفريقيا كانجلترا صاحبة الطلب المتعلق بالحكم الصادر هذا الصباح) حينما توغل - المغرب- مؤخرا في القارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
-ثانيا من قبل المافيات العالمية والتي لها تأثير على القرارات الأورية بعدما حارب المغرب العصابات التي كانت تستخدم أراضيه كمنصة دولية لتجارة كل أنواع الممنوعات من الحشيش حتى السلاح. وما أحداث الحسيمة وجرادة إلا بوادر ذلك المخطط.
-ثالثا هناك مافيات تستغل الثروات البحرية بطرقها الخاصة وحينما أغلقت أبواب البحار المغربية في وجهها أثرت بوسائلها وثقلها من حيث أن بعض الحكومات الأوربية تساندها في تكتيكاتها للضغط على المغرب وشرائها خيرات البحر واستغلالها لثرواته بأقل الأثمان وفي السوق السوداء.
سيؤدي المغرب ثمن تقدمه:
1)تحرير الدرهم،
2)العودة القوية لأفرقيا الأنكلوفونية والفرنكوفونية،
3)الريادة الأمنية قاريا وعالميا،
4)الإستراتيجيات السياسية والإقتصادية.
ما أطلبه من طاقم هسبريس هو نشر هذه الأفكار ولكم جزيل الشكر.
تعليق غير لائق
-10
24 - بنادم الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 16:51
القانون الدولي هو في صالح المغرب لكن الذين يحكمونه ليسو في المستوى ...حسب القانون الدولي المغرب يدير الصحراء الغربيه الى ان يحل النزاع و بالتالي المغرب يجب ان يستغل ذلك و يشتغل على ذلك و يتوقف عن ترديد الطراهات التي سوف تؤدي به حتما الى الوصايه الدوليه على صحرائه...كل اوراق نزاع الصحراء هي في يد المغرب لكن حكامه ليسو في المستوى وسيجلبون الكثير من المشاكل للمغاربه.
25 - Marroquino الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:16
أوروبا شتت نفسها وتريد أن تشتت العالم، الأوروبيون رغم أنهم موحدون اقتصاديا، ونسبيا توصليا، لكن لا زالت الحزازات بين كثير منهم، وكل دولة منها تريد أن تتقسم إلى دويلات، ومن هذا فهم يريدون تقسيم كل دول العالم بما فيها المغرب، فمن كان يسمع بدولة أندورا، ومن كان يظن أن جبل طارق سيكون له فريق وطني في كرة القدم.
رأيي أن المغاربة كلهم ملكا وحكومة وشعبا يقفون وقفة واحدة ضد أي معتد على السيادة المغربية، ثم إنه على الشعب المغربي كله أن يطالب بكل الأراضي المغربية، ومنها التي اقتطعتها فرنسا وضمتها للجزائر.
كانت المملكة المغربية ولم تكن الجزائر، وكانت المملكة المغربية ولم تكن موريتانيا، فضلا جبهة العار التي كانت السبب في تدمير شعوب المغرب العربي.
فكم خسرت الجزائر على هذا المولود المصطنع البوليساريو ....
وكم خسرت ليبيا ...
أما المملكة المغربية فمن حقها أن تضحي بالغالي والنفيس من أجل وحدة البلاد.
رأيي أن المغاربة كلهم ملكا وحكومة وشعبا يقفون وقفة واحدة ضد أي معتد على السيادة المغربية، ثم إنه على الشعب المغربي كله أن يطالب بكل الأراضي المغربية، ومنها التي اقتطعتها فرنسا وضمتها للجزائر.
كانت المملكة المغربية ولم تكن الجزائر، وكانت المملكة المغربية ولم تكن موريتانيا، فضلا جبهة العار التي كانت السبب في تدمير شعوب المغرب العربي.
فكم خسرت الجزائر على هذا المولود المصطنع البوليساريو ....
وكم خسرت ليبيا ...
أما المملكة المغربية فمن حقها أن تضحي بالغالي والنفيس من أجل وحدة البلاد.
26 - Zakaria K الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:29
ينبغي على الدولة المغربية وضع استراتيجية جديدة لتءهيل قطاع الصيد عبرة خلق مراكز التكوين و البحت في جميع المدن لتكوين الشباب في هدا القطاع في جميع التخصصات المرتبطة بالصيد وان لا يتم توقيع تفاقيات جديدة وان يكون هاد القطاع حكرا على المغاربة وان يتم خلق أسواق للأسماك بمعاير دولية. عندئذن سوف يتم خلق فرص الشغل ولا شأن لنا محاكمهم ولا احكامهم
27 - المهذب الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:49
لو كان عندي الملايير من الدولارات لكنت كونت أسطولا للصيد بيد عاملة مغربية 100/100 و لكنت زودت الأسواق المغربية بلحم سمك طري من كل الأنواع بثمن معقول تنتفع به أجسام المغاربة ..و أتلافى هذه الوقفة المخجلة بكلام مخجل ...و الله ما نخجل و ربي عطاني رزقي الحمد لله..
28 - med AFGAN الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:10
ببساطة المغرب كان يبيع لهم السمك ب 0.35 درهم للكيلو واليوم هم يريدون انقاص هذا الثمن هذا كل مافي آلامر
29 - aka bouzalim الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:11
الى التعليق رقم 4 اليوم دعتنا البوليزاريو على البحر او حكمت المحكمة فانجلترا لصالحها . او السيك اخنوش حسب هدا الحكم انتصار غدا تدعينا على الارض . الشعب اغلبيتو ماعرف فين غادين
30 - ahmed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:27
Est ce que vous attendez que la grande bretagne ou les pays europeénne vont rendre decision en faveur du maroc. leur politique depuis la colonisation etait la dévision des peuple pour les affaiblir. D'abord cette cour d'europe n'est que local ou régional qui concerne l'europe. le maroc peut conclur d'autres accord avec d'autres pays et c'est mieux de ne pas se compter sur l'europe. c'est la france et l'espane qui ont fait ce probléme de délimitation de frontiére , le maroc a perdu beaucoup de son territoire et il va perdre plus pour l'affaiblir. lorsqu'on vous a proposé plus de territoire algerien vous avez refusé de les prendre, dans la politique il n' y a pas d'éthique, c'est de l'utilitarisme basé sur calcule des intérêts.
31 - midou الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:33
ضربتين موجعتين في اقل من شهر. سنخسر الصحراء بالشفوي.حكم ظعيف تستقوون الاعلى الشعب. القضاء الاروبي مستقل وانتم متعودون على الغش والتدليس والرشاوي. وطرق قديمة في التعامل مع الدول.
32 - Ahmed الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 19:17
toute cette humiliations pour 40 millions de dollars , le Maroc a dépensé bcp plus que ca en afrique et
inutilement juste pour plaire a qlq pays africains .leMaroc doit annuler cet accord acheter 100 navires de péches hauturieres et vendre son poisson 10 fois plus tout en employant des dizaines de milliers de Marocains
inutilement juste pour plaire a qlq pays africains .leMaroc doit annuler cet accord acheter 100 navires de péches hauturieres et vendre son poisson 10 fois plus tout en employant des dizaines de milliers de Marocains
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