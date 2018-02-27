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كُتّاب وآراء
ملتقى الوظيفة العمومية
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المهدي الزمراني الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:55
في آخر احصائيات تبين حسب دكتور عادل بنحمزة أن المغرب لا يوظف أساسا لأنه يحقق أقل نسبة في العالم للتوظيف بنسبة 8% فيما جارتنا إسبانيا مثلا تحقق 15% مما يعني عن أي وظيفة عمومية يتحدثون وكل الموظفون الرسميون مقبلين على التقاعد. والبطالة متفشية لأقصى درجة في البلاد. والكل أصبح يفكر في الرحيل.
2 - خليلوفيتش الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:57
سبحان الله منين نعقل على راسي فهاد لبلاد قتلونا غير بالملتقيات و المحاضرات المهم قتلتونا غير بالشفوي أما التطبيقي الله أيجيب. هادشي كامل غير من زهر المنظمين أموال تهدر ولا واحد بغي يهضر
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