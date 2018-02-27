24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية (5.00)

  2. مسيرة احتجاجية ضد الرعاة الرّحل في اشتوكة (5.00)

  3. أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة (5.00)

  4. مساهمة أولية في الحوار الوطني (5.00)

  5. قافلة التبرع بالدم تنهي المرحلة الأولى لإنقاذ حياة مئات المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملتقى الوظيفة العمومية

ملتقى الوظيفة العمومية

الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 17:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المهدي الزمراني الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:55
في آخر احصائيات تبين حسب دكتور عادل بنحمزة أن المغرب لا يوظف أساسا لأنه يحقق أقل نسبة في العالم للتوظيف بنسبة 8% فيما جارتنا إسبانيا مثلا تحقق 15% مما يعني عن أي وظيفة عمومية يتحدثون وكل الموظفون الرسميون مقبلين على التقاعد. والبطالة متفشية لأقصى درجة في البلاد. والكل أصبح يفكر في الرحيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - خليلوفيتش الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 18:57
سبحان الله منين نعقل على راسي فهاد لبلاد قتلونا غير بالملتقيات و المحاضرات المهم قتلتونا غير بالشفوي أما التطبيقي الله أيجيب. هادشي كامل غير من زهر المنظمين أموال تهدر ولا واحد بغي يهضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.