24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مسيرة احتجاجية ضد الرعاة الرّحل في اشتوكة (5.00)

  2. أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة (5.00)

  3. الإدريسي: مجال الفن وسخ (5.00)

  4. الأمن الإيراني يتوعد الرافضين لـ"قانون الحجاب" (5.00)

  5. التعاون بين الجزائر وتركيا يتعزز بسبع اتفاقات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختتام ملتقى زاكورة الدولي

اختتام ملتقى زاكورة الدولي

الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 20:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.