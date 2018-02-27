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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الإدريسي وقضية بوعشرين

الإدريسي وقضية بوعشرين

الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - azizovitech الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:28
الملفت للنظر هو ان المعني بالأمر سيمتثل يوم ٨ مارس الموافق لعيد المرأة هل هذا كان صدفة أو قصدا ???
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35
2 - wood الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:44
المشكل الخطير في المغرب و الذي يعاني منه المغاربة هو الذي ان نيابة العامة غير نزيهة ينضاف اليها قضاء ضعيفة ، فمسألة تلفيق التهم في المغرب رائجة بين الافراد و تتم بالرشوة و استغلال النفوذ ، و كيف بدولة تملك امكانيات و اجهزة مخابرات و قدرة على الضغط على المواطنين ، فالمسألة عندها مثل شرب الماء !!!
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28
3 - hamza الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:47
حرام مايجري في هذا الوطن الشريف يهان وتلفق له التهم المطبوخة سلفا والفاسد المفسد فوق القانون يرتع كما يحلو له وخير دليل ما حدث مع خالد عليوة.. قصة رجل فوق القانون
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31
4 - أحمد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:55
مسرحية إخراجها رديىء جدا.. والله حتى غادي نوليو أضحوكة أمام العالم.. بيك يا وليدي.
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32
5 - Zohair الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:55
المتهم بريء حتى تثبت إدانته, لنترك النيابة العامة تقوم بعملها لتظهر الحقيقة, إن كان بوعشرين بريء سيطلق سراحه و إن كان مذنبا بالدلائل القاطعة سيؤدي ثمن الذنب الذي ارتكبه, هذا هو المعقول.
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-14
6 - Krimous El Ouajdi الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:12
Le peu de dignité que le marocain avait auparavant l'a perdu pour de bon suite à cette événement. Je me demande dans quel siècle nous nous trouvons. Même pour avoir un stylo, il faut demander le Dieu de l’injustice. J'ai honte de prétendre que j'appartiens à cette société.
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5
7 - حكيمة الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:20
المشكل هو مللي كطيح البقرة كيكثروا جناويها ناس للي عندهم علاقة معه وكيعرفوه اعز المعرفة هما للي ارسلوا رسائل عبارة عن شكايات ضده بدون توقيع ....والله اعلم المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ...الله يبين الحق ....
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