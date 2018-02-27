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كُتّاب وآراء
اتفاقيات حول واقع التعليم
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متتبع الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:01
نعم خطوة موفقة لا يسعنا الا تحية الواقفين وراء الفك رة فلا تعليم عالي بدون معطيات دقيقة و تتمتع بالمصداقية .
نتمنى كما قال وزير التعليم العالي تفعيل و تنزيل الاتفاقية الثلاثية من الغد .
نتمنى كما قال وزير التعليم العالي تفعيل و تنزيل الاتفاقية الثلاثية من الغد .
2 - الحسن ابو الهيثم النورسي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:03
يجب اعادة هيكلة منظومة التعليم المغربي كليا اذ لا يعقل ان تقوم فرنسا التي ننقل عنها كل شيئ باصلاح كلي لتعليمها و نبقى نحن في المؤخرة جامدين - مثلا لا يعقل ان يبقى التوظيف كأننا في ال 50 و ال 60 و 70 الخ؟ التوظيف اليوم طبقا لحاجيات جد مدققة و محددة في الزمن... ثم علاش العمل بنظام الشعب في الكليات في حين ان فرنسا حدفتها لان لا وجود لشعب قارة خالدة لا تتحرك جامدة، كما هو حاصل في كلياتنا المفتوحة على والو...و من هنا ايضا توظيف لمدد زمنية محددة مثلا 3 سنوات او 4 او 5 فقط لمادة معينة ما، مثلا هذا العام قررنا تدريس الالمانية مثلا او الصينية الخ نريد متخصص فيها لكن لمذة محددة فقط) اذ لا يعقل ان نوظف شخص ما مذى الحياة لمدة 41 سنة او 38 سنة الخ؟ هذا ضياع للمال و للجهد و غير مقبول كليا - لان من يعمل 30 او 35او 38 سنة لا يقوم بشيئ مطلقا و من الافضل الفكاك منه؟ هل الوظيفة زواج كاثوليكي؟ حتى الزواج فيه الطلاق.. في امريكا قليلا ما تجد اساتذة مرسمين بل غالبيتهم مؤقتون يعملون 1 عام او 2 عامين و يدهبون لاعمال اخرى.. ينبغي تجاوز التدبير لقديم للتعليم لان المجتمعات و التقنيات تغيرت كثيرا الخ
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